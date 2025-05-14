Kripto Para Ekosistemi Yeni Döneme Girdi

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Asya-Pasifik bölgesindeki kripto para ekosistemi önemli bir evrim geçiriyor. Tayland Maliye Bakanlığı, vatandaşlarına yenilikçi yatırımlar sunabilmek için harekete geçti. Tayland kabinesi tarafından onaylanan G-Token projesi, geleneksel finansal araçlardan çok daha yüksek kazanç sağlama sözü veriyor. Hükümet, kripto para alanında resmi adımını G-Token ile atmış oluyor. Maliye Bakanı Pichai Chunhavajira’nın açıklamasına göre, yaklaşık 150 milyon dolar değerindeki token, önümüzdeki iki ay içerisinde piyasaya sürülecek.

G-TOKEN’IN ÖZELLİKLERİ

G-Token’ın dikkat çeken yönü, yatırımcılara standart banka mevduatlarından daha yüksek kazanç sunabilmesi. Proje, mevcut bütçe borçlanma planı çerçevesinde halktan fon toplamak için kullanılacak fakat bu bir borç aracı olmayacak. Bu yaklaşım, Tayland’ın dijital finans vizyonunda kayda değer bir adım olarak görülebiliyor. Başbakan Paetongtarn Shinawatra’nın babası Thaksin Shinawatra’nın bu yılın başlarında devlet tahvili destekli stablecoin önerisi sonrası gelen bu gelişme, ülkenin kripto para stratejisine somut bir katkı sağlıyor.

Tayland’ın bu atılımı, Asya-Pasifik bölgesinde devlet destekli kripto para varlıklarının yaygınlaşmasında lider bir rol üstlenebilir. Ocak ayında yayımlanan bilgilere göre, Tayland yetkilileri Bitcoin ETF’lerinin yerel borsalarda işlem görmesine izin vermeyi de değerlendiriyor. Tüm bu gelişmeler, ülkenin kripto para ve Blockchain teknolojisine bakış açısının köklü bir değişim geçirdiğini gösteriyor.