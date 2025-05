Kripto Para ETF’leri Artıyor

KRİPTO PARA ETF ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRILIYOR

Kripto para ekosisteminde ETF çeşitliliği hızla gelişiyor. Bitwise’ın NEAR için yaptığı başvuru, şirketin başarılı bir şekilde tanıttığı spot Bitcoin ETF’si BITB sonrasında ürün yelpazesini genişletme planının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Varlık yönetim firması Bitwise, NEAR protokolünün yerel tokenı için spot ETF başvurusunu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) S-1 formu ile sundu. Bu adım, iki hafta önce Delaware’de bir Bitwise NEAR ETF başlatmak amacıyla gerçekleştirilen ön başvurunun ardından geldi.

YATIRIMCILAR İÇİN FARKLILAŞAN HİZMETLER

Planlanan ETF, yatırımcılara tıpkı Bitwise’ın spot Bitcoin ETF’si BITB’nin sağladığı gibi NEAR tokenlarını kendileri almak ve saklamak zorunda kalmadan, geleneksel aracı kurum hesapları üzerinden bu dijital varlığa ulaşma imkânı verecek. Bitwise’ın bu girişimi, kripto para sektöründe yeni bir akım başlatma potansiyeli taşıyor. NEAR’ın yanı sıra, şirketler DOGE, PENGU, SEI ve TRX gibi alternatif kripto paraları hedef alan ETF’lerin oluşturulmasını öneriyor. Bu gelişmeler, Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından düzenleyici kurumların diğer kripto varlıklar için de benzer yatırım araçlarına yeşil ışık yakacağı beklentilerini artırıyor.

SPOT KRİPTO ETF’LERİ YATIRIMI KOLAYLAŞTIRIYOR

Spot kripto ETF’leri, yatırımcıların dijital varlıklara doğrudan erişim gerektirmeden yatırım yapmalarına olanak tanıyor. Bu tür yatırım araçları, özellikle kurumsal yatırımcılar için kripto para piyasasına girişteki zorlukları azaltıyor ve geleneksel finans dünyası ile dijital varlık arasında bir köprü oluşturuyor. Hem yatırımcılar hem de piyasa oyuncuları için bu gelişmeler, gelecekteki yatırım stratejileri açısından büyük önem taşıyor.