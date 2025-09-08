Kripto Para Gelişmeleri Hızla Yayılıyor

KÜRESEL KRİPTO PARA GELİŞMELERİ

Kripto para piyasasında meydana gelen gelişmeler sosyal medya üzerinde hızla yayılırken, USDT ihraççısının Bitcoin pozisyonuyla ilgili iddialar büyük ilgi topladı. Kripto uzmanı Clive Thompson, Q1’ten Q2’ye geçişte Bitcoin rezervlerinde bir azalma olduğuna dair öngörülerde bulundu ancak gerçekler bu iddialardan oldukça farklı. Paolo Ardoino, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamalarla bu duruma açıklık getirdi. CEO, “Hiçbir Bitcoin satmadık.” diyerek söz konusu iddiaları sert bir şekilde reddetti. Ardoino, şirketin “Bitcoin, altın ve arazi” alımına yönelik kâr aktarma stratejisini sürdürdüğünü onayladı.

BİTCOİN TRANSFERİ VE TETHER STRATEJİSİ

Samson Mow’un müdahalesi durumu daha da netleştirdi. Mow, 19.800 BTC’nin azalmasının aslında Twenty One Capital (XXI) girişimine transfer edildiğini açıkladı. Bu transfer işlemi, haziran ayında 14.000 BTC ve temmuzda ise 5.800 BTC olarak iki aşamada gerçekleşti. Transfer edilen Bitcoin miktarının değeri yaklaşık 3,9 milyar doları buluyordu. XXI, Strike CEO’su Jack Mallers tarafından yönetilen Bitcoin tabanlı bir finansal platform olarak faaliyetlerini yürütüyor. Bu gelişme, Tether’in yalnızca stablecoin ihracıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda Blockchain ekosisteminin büyümesine de katkı sağladığını gösteriyor.

TETHER’İN BİTCOIN REZERVİ

BitcoinTreasuries verilerine göre, Tether şuan 100.521 BTC’den fazla Bitcoin rezervine sahip bulunuyor ve bu da yaklaşık 11,17 milyar dolarlık bir portföyü temsil ediyor. Mow’un aktardıklarına göre, transfer işlemi dikkate alındığında, Tether’in net Bitcoin varlığı Q1 sonuna göre artmış durumda. Ardoino’nun vurguladığı bir diğer önemli nokta ise şirketin güvenli varlık yatırımlarını sürdürme kararlılığı. “Dünyamız kararmaya devam ederken, Tether gelirinin bir kısmını güvenli yatırımlara aktarmaya devam edecek.” ifadesi, şirketin uzun vadeli stratejisini net bir şekilde ortaya koyuyor.