Kripto Para İlgisi Sinemaya Artıyor

SİNEMA DÜNYASININ KRİPTO PARA İLGİSİ ARTIYOR

Sinema endüstrisi, kripto para piyasasına olan ilgisini her geçen gün artırıyor. Popüler komedi programı Saturday Night Live’ın sevilen yüzü Pete Davidson ile Oscar ödüllü aktör Casey Affleck, Bitcoin’in esrarengiz yaratıcısının hikayesini sinemaya taşıyacak. Projenin odağı, kripto dünyasının en büyük gizemlerinden biri olan Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliğini ortaya çıkarmak olacak. Geçmişi Olmayan Adam ve Mr. & Mrs. Smith filmlerinin yönetmeni Doug Liman, bu filmi yönetecek. Senaryo ise Nick Schenk tarafından kaleme alınacak. Yapım, siyasi entrikalar, yüksek teknoloji casusluğu ve küresel güçler arasında hakimiyet savaşını ele alacağına dair vaatlerde bulunuyor.

Usta yönetmen Liman, bu hikayeyi “David ile Goliath” mücadelesi olarak tanımlıyor. Kripto taraftarı yapımcı Ryan Kavanaugh ise filmi The Social Network ile karşılaştırıyor. Kavanaugh, yapımın “paraların ne olduğu ve onu kimin kontrol ettiğine dair derin bir savaşı” anlatacağını ifade ediyor. Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliği, kripto dünyasında hâlâ en büyük sır olarak kalıyor. Nakamoto tarafından madenciliği yapılmış Bitcoin’lerin 2010 yılından bu yana hareket ettirilmediği ve mevcut piyasa değerleriyle yaklaşık 120 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

KRİPTO DÜNYASINDA YENİ GELİŞMELER

Geçtiğimiz yıl HBO tarafından yayınlanan bir belgeselde, Nakamoto’nun kimliğinin erken dönem Bitcoin geliştiricisi Peter Todd olduğu iddia edilmiştir. Ancak Todd, bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Kripto dünyası, Hollywood’un artan ilgisinden yararlanmaya devam ediyor. Ayrıca FTX’in çöküşü, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın yapım şirketinden “The Altruists” adlı sekiz bölümlük diziyle sinema uyarlaması yapılacak şekilde gündeme geliyor.