Kripto Para Kurumsal Yatırımı Artıyor

KRİPTO PARA DÜNYASINDA STRATEJİK HAMLELER

Kurumsal yatırımlardaki artış beklentisi ile kripto para sektöründe Verb Technology’nin önemi giderek artıyor. Şirket, TON Foundation’ın eski başkanı Manuel Stotz’un liderliğinde gerçekleştirilen stratejik hamlesi sayesinde sadece portföy çeşitlendirmesi değil, aynı zamanda belirli bir Blockchain ağına güvenin güçlendiğini gösteriyor. Bu durum, TON’un kurumsal benimsenme sürecinde önemli bir gelişmeyi temsil ediyor.

ÖZEL SATIŞLA ARTIŞ

Ağustos ayının başında yapılan 558 milyon dolarlık özel satış, Verb Technology’nin toplam hazine varlıklarını 780 milyon dolara çıkardı. Şirketin portföyünde 713 milyon dolar değerinde TON ve 67 milyon dolar rezerv bulunduğu belirtiliyor. CEO Manuel Stotz, “TON’un ilk ve en büyük halka açık hazine rezervi haline gelerek, sadece bilançomuzda TON tutmuyoruz. Blockchain ağının ekonomik temelini güçlendirmeye yardımcı oluyoruz.” diyerek durumun önemine dikkat çekti. Stotz, aynı zamanda Kingsway Capital’in CEO’su olarak görev yapıyordu ve bu pozisyondan ayrılması, sektördeki çıkar çatışmaları tartışmalarını gündeme getirdi.

TON TOKEN’IN DURUMU VE HEDİSLERİ

TON, 5 milyar tokenlık başlangıç arzıyla piyasaya sürüldü ve doğrulayıcıları ödüllendirmek için mütevazı bir enflasyon oranı içeriyor. Şu anda yaklaşık 2,6 milyar TON dolaşımda bulunuyor. Şirketin, TON’un dolaşımdaki arzının yüzde 5’inden fazlasını satın alma hedefi bulunuyor. Mevcut 713 milyon dolarlık yatırımla bu hedef aşıldı ve arzın yaklaşık yüzde 8,5’i kontrol altına alındı. Verb Technology, Toncoin hazine stratejisini benimseyen tek halka açık şirket olarak sektörde dikkat çekiyor.

ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Toncoin, şifrelenmiş mesajlaşma uygulaması Telegram’ın web3 altyapısını destekleyen The Open Network’ün yerel tokenı olarak faaliyet gösteriyor. Bu gelişme, kripto para sektöründe dijital varlık hazinesi stratejilerinin yaygınlaşması açısından önemli bir örnek oluşturuyor ve diğer halka açık şirketlerin benzer adımlar atmasına zemin hazırlayabiliyor.