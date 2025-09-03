Kripto Para Kurumsallaşması Hızla İlerliyor

KURUMSALLAŞMA SÜRECİ HIZLANIYOR

Kripto para sektörü içinde kurumsallaşma süreci hızla ilerliyor. Cameron ve Tyler Winklevoss’un 2014 yılında kurduğu Gemini borsası, Bitcoin’in ilk destekçilerinden geleneksel finans piyasalara açılan kapıyı temsil ediyor. Bu gelişme, kripto şirketlerinin ana akım finans dünyasıyla entegre olma sürecinin önemli bir aşaması oluyor. Gemini Space Station tarafından sunulan Form S-1 başvurusu, şirketin “gelişmekte olan büyüme şirketi” statüsünden yararlanacağını gösteriyor. Bu statü, ABD federal menkul kıymetler yasalarına göre azaltılmış halka açık şirket raporlama gereksinimlerine tabi olmayı sağlıyor.

YATIRIM GRUPLARI VE ARACI KURULUŞLAR

Yatırım grubunda Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley ve Cantor yönetim görevi üstleniyor. Ayrıca, Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities gibi önemli finansal kurumlar da sürece dahil oluyor. Academy Securities, AmeriVet Securities ve Roberts & Ryan ise eş-yönetici pozisyonunu üstleniyor. Halka arz sürecinde Gemini ve satış yapan hissedarlar, aracı kuruluşlara 30 günlük süre için ek 2,4 milyon hisse satın alma opsiyonu veriyor. Bu opsiyon, halka arz fiyatından aracı kurum indirimleri ve komisyonları düşülerek gerçekleştirilecek.

GİZLİ DOSYALAMA VE HALKA ARZ SÜRECİ

Başvuru, şirketin haziran ayında yaptığı gizli taslak kayıt beyanının ardından geldi. Bu gizli dosyalama, hassas bilgileri kamuya açıklamadan önce halka arz başvurusu yapmasına imkân tanımıştı. Gemini’nin bu adımı, USDC stablecoin ihraççısı Circle’ın New York Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başlamasının hemen ardından gerçekleşiyor.