Kripto Para Madenciliği Kayıt Dışında Kalıyor

RUSYA’DA KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ KAYIT DIŞILIĞI SORUNU DEVAM EDİYOR

Rusya’da kripto para madenciliği sektöründe ciddi bir kayıt dışılık sorunu yaşanıyor. Maliye Bakanlığı yetkilisi Ivan Chebeskov, 2024 yılının sonuna kadar yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemelere rağmen madencilik işletmelerinin yalnızca yüzde 30’unun Federal Vergi Servisi’ne kayıt yaptırdığı bilgisini paylaştı. Hükümet, kayıt dışı kalan yüzde 70’lik bölümün sisteme dahil edilmesi için çeşitli önlemler üzerinde çalışıyor. Ülkede 2024 yılının sonunda uygulanacak olan yasal düzenlemelerin, kripto para madenciliği faaliyetlerini kayıt altına alma konusunda beklenen başarıyı gösteremediği görüldü.

YASAL ÇERÇEVE DIŞINDA KALAN İŞLETMELER

Son değerlendirmelere ulaşan verilere göre, madencilik işletmelerinin büyük bir kısmı hala yasal düzenlemelerin dışında kalıyor. Bu durum, düzenlemelerin uygulanabilirliği ve etkinliği üzerine önemli soru işaretleri yaratıyor. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, madencilik firmalarının yalnızca yüzde 30’unun Federal Vergi Servisi Siciline kayıtlı olduğu, geri kalan yüzde 70’lik kısmın ise kayıt dışı faaliyet gösterdiği ifade edildi. Ivan Chebeskov, madencilik sektörünün şeffaf hale getirilmesi için çabalarının sürdüğünü ancak bu sürecin henüz tamamlanmadığını belirtiyor.

MADENCİLER İÇİN CAYDIRICI ÖNLEMLER GÜNDEME GELİYOR

Hükümetin madencileri yasal sisteme çekmek için alacağı önlemler hâlâ netleşmemiş olsa da, caydırıcı tedbirlerin masada olduğu anlaşılıyor. Sektör kaynakları, dijital kalkınma bakanlığının yasa dışı kripto para madenciliği faaliyetlerine karşı cezaların önemli ölçüde artırılması için yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını bildiriyor. Bu tasarı ile mevcut 200 bin rublelik cezanın 2 milyon rubleye, yani yaklaşık 25 bin 500 dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Yasal sıkılaştırma tartışmaları sürerken, sahada denetimler de hız kazanmış durumda.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OPERASYONLAR YÜRÜTÜYOR

Son zamanlarda Rusya İçişleri Bakanlığına bağlı birimler, Rostov bölgesindeki Bataysk şehrinde gizli faaliyet yürüten yasa dışı bir madencilik tesisini tespit etti. Bu operasyon sonucunda çok sayıda madencilik cihazı confiscate edilirken, sorumlular hakkında ceza davası açıldığı duyuruldu. Piyasa uzmanları ise mevcut yasal çerçevenin kendi başına sorunlu olduğunu savunuyor. 2024 düzenlemelerinin kripto para madenciliğini tam anlamıyla yasallaştırmak yerine, vergilendirme amaçlı bir altyapı oluşturma hedefinde olduğu belirtiliyor. Ayrıca, düzenlemenin yabancı yatırımcıların faaliyetlerini kısıtlamak gibi bazı sınırlayıcı etkileri de olduğu eleştiriliyor.