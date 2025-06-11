Kripto Para Piyasa Değeri Yükseldi

KRİPTO PARA PİYASASINDA HAREKETLİLİK

Toplam kripto para piyasa değeri, kısa bir süre için 3.33 trilyon dolara düşse de, hızla toparlanarak 3.40 trilyon dolara erişti. Bu durum, yatırımcıların duyarlılığını ve piyasanın hassasiyetini gözler önüne seriyor. Eğer mevcut olumlu hava devam ederse, piyasa değerinin 3.43 trilyon dolarlık direnç seviyesini aşması mümkün görünüyor. Bu durum, ivmeyi sürdürebilir ve piyasa değerinin 3.49 trilyon dolara kadar yeni bir yükseliş yaşamasını sağlayabilir. Ancak piyasa koşullarında bir bozulma olursa, toplam değer 3.31 trilyon dolara tekrar gerileyebilir. Bu da son günlerde elde edilen kazançların silinmesine ve yatırımcıların zarar etmesine yol açabilir.

BITCOIN’DE YÖN ARAYIŞI

Bitcoin, 110 bin dolarlık direnci son 24 saatte birkaç kez aşmış olmasına rağmen henüz bu seviyeyi güçlü bir destek haline getirebilmiş değil. Şu anda 109 bin 657 dolar seviyesinde işlem gören lider kripto para, kısa vadede yön arayışını sürdürüyor. Bitcoin’in 109 bin 476 dolarlık yerel destek seviyesinin üzerinde kalması, 111 bin 980 dolara geçerek yeni bir zirveye ulaşmasını sağlayabilir. Bu, yükseliş trendinin devam ettiğini gösterir ve yatırımcı güvenini artırır. Öte yandan, eğer Bitcoin bu desteği kaybederse, fiyat 108 bin dolara kadar geri çekilebilir. Böyle bir durumda, yükseliş beklentisi zayıflar ve piyasada düzeltme hareketleri olabilir.

UNISWAP’IN YÜKSELİŞİ

Günün en çok kazandıran altcoini Uniswap oldu. Son 24 saatte yüzde 22 oranında değer kazanan UNI, yatırımcılardan yoğun ilgi görüyor. SEC Başkanı Paul Atkins’in DeFi projelerine yönelik olumlu açıklamaları, bu yükselişi tetikleyen başlıca etken olarak öne çıkıyor. Şu an 8.35 dolar seviyesinde işlem gören Uniswap, 8.29 dolarlık destek seviyesini korumaya çalışıyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı taktirde, 8.76 dolarlık direncin aşılması bekleniyor. Ancak, 8.29 doların altına inilirse, Uniswap’ın fiyatı 7.55 dolara kadar gerileyebilir. Bu durum, yükseliş görünümünü geçersiz kılacak ve yatırımcıların satış yönlü hareket etmeye başladıklarını gösterecektir.