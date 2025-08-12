Kripto Para Piyasaları 572 Milyon Dolar Giriş Gördü

Kripto para piyasaları, bir haftalık aradan sonra yeniden yatırımcıların dikkatini çekiyor ve geçtiğimiz hafta 572 milyon dolarlık net sermaye girişi kaydediliyor. Bu süreçte özellikle Ether ve Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelen bir akış söz konusu. Bu durum, toplam yönetilen varlıkları 226 milyar dolara çıkararak rekor bir seviyeye ulaşmasını sağlıyor. Piyasalardaki bu olumlu hava, ABD’den gelen yeni düzenleme haberleri tarafından da destekleniyor. Kripto para yatırım ürünleri, önceki haftanın çıkış eğilimini tersine çevirerek yeniden sermaye girişi sağlamayı başarıyor.

KÜRESEL BORSALARDAKİ AKIŞ

Sektör raporlarına göre, geçtiğimiz hafta küresel borsa yatırım ürünlerine (ETP) 572 milyon dolarlık fon akışı görüldü. Bu gelişme, 15 haftalık rekor giriş serisinin ardından gelen kısa süreli duraklamanın sona erdiğini gösteriyor. Piyasalardaki toparlanma, Bitcoin ve Ether fiyatlarındaki artışla da örtüşüyor. Ether bazlı ETP’ler, yaklaşık 270 milyon dolarlık girişle geçen haftanın en çok ilgi gören ürünleri oldu. Ether ürünlerine yönelik yıl başından bu yana toplam giriş ise 8,2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Fiyat artışlarının da pozitif etkisiyle Ether ETP’lerinin toplam yönetilen varlıkları 32,6 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İki hafta üst üste çıkış yaşayan Bitcoin ETP’leri de 265 milyon dolarlık net girişle önemli bir geri dönüş sağladı. Son girişlerle birlikte, 2025 yılı başından bu yana kripto ETP’lerine akan toplam sermaye 30,7 milyar dolara yükseldi. Kripto sektörünün toplam yönetilen varlıkları (AUM) ise ilk defa 226 milyar dolar seviyesine ulaştı.

ABD DÜZENLEMELERİ VE ALTCOİN İLGİSİ

Piyasalardaki bu olumlu havanın arkasında, ABD hükümetinin dijital varlıkların emeklilik planlarına dahil edilmesine izin vereceğini açıklaması etkili oluyor. Haftanın başında zayıf istihdam verileri nedeniyle endişeler olsa da, hafta sonuna doğru bu duyurunun etkisiyle güçlü bir sermaye girişi meydana geldi. Altcoin piyasasında Solana, XRP ve Near tabanlı yatırım ürünleri sırasıyla 21,6 milyon dolar, 18,4 milyon dolar ve 10,1 milyon dolarlık giriş çekti.

YATIRIM FONU REKABETİ

Varlık yöneticileri arasındaki rekabette, BlackRock’ın iShares kripto borsa yatırım fonları (ETF) 294 milyon dolarlık girişle liderliğini koruyor. Grayscale 87 milyon dolarlık giriş kaydederken Bitwise 95 milyon dolarla dikkat çekiyor. Öte yandan, Fidelity’nin kripto fonlarından ise 55 milyon dolarlık bir çıkış yaşanıyor.