Kripto Para Piyasaları Gelişiyor. Kurumsal İlgi Artıyor. Bitcoin Fiyatı Yükseliyor. ABD Spot ETF Girişleri 5,3 Milyar Dolar. Strategy Daha Fazla Bitcoin Alıyor. New Hampshire Stratejik Rezerv Geçti

KRİPTO PARA PİYASALARINDA KURUMLARIN ARTTIKÇA BÜYÜYEN İLGİSİ

Kripto para piyasaları, son zamanlarda kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle belirgin bir evrim geçiriyor. Standard Chartered’ın değerlendirmeleri, Bitcoin’in sadece bir yatırım aracı olmaktan öteye giderek, önemli kurumların ve hatta devletlerin stratejik varlığı haline dönüştüğünü ortaya koyuyor. Standard Chartered Dijital Varlık Araştırma Başkanı Geoff Kendrick, Bitcoin’in çok yakında yeni bir zirveye ulaşma potansiyeli taşıdığını ifade ediyor. Ayrıca, ETF girişlerinin son iki haftada güçlü bir şekilde geri dönmesiyle birlikte, Bitcoin fiyatının 84 bin dolardan 99 bin dolara yükseldiği gözlemleniyor.

YENİ FON AKIŞLARININ ETKİSİ

Kendrick, mevcut fiyat artışının sermaye akışlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor. Glassnode verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki spot ETF’ler son üç haftada 5,3 milyar dolarlık bir giriş kaydetti. Kendrick’in fiyat ayarlı hesaplamasına göre, bu rakamın yalnızca 1,2 milyar doları fiyat artışından kaynaklanıyor. Diğer 4 milyar dolardan fazla miktar ise net gerçek sermaye akışını yansıtıyor. Dikkate değer bir diğer unsur, Strategy’nin devam eden Bitcoin alımlarıdır. Bitcoin Treasuries verilerine göre, bu şirket 2024’ün sonlarından itibaren istikrarlı bir şekilde Bitcoin biriktiriyor.

STRATEJİ’NİN BİTCOİN TOPARLAMA PLANI

Son fiyat artışının ardından, Strategy’nin toplam varlıkları rekor seviyede 53,8 milyar dolara ulaştı. Şirket şu anda 555.450 Bitcoin’e sahip ve bu da tüm var olan Bitcoin’lerin yüzde 2,6’sını oluşturuyor. Strategy’nin daha fazla Bitcoin almak üzere oluşturduğu 84 milyar dolarlık ek fon toplama planları, varlıklarını mevcut Bitcoin’lerin yüzde 6’sından fazlasına çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca, yerel yönetimlerin de hareket geçmesi dikkat çekiyor. New Hampshire, Stratejik Bitcoin Rezerv tasarısını geçiren ilk eyalet olma özelliği taşıyor ve Arizona, Texas, Oregon gibi diğer eyaletler de benzer adımlar atıyor.

GELECEK İÇİN İYİMSER ELE ALIŞLAR

Tüm bu gelişmelere göz önünde bulundurarak, Kendrick Bitcoin’in fiyat tahmininde olumlu bir yaklaşım sergiliyor. Kendisi, 120 bin dolarlık ikinci çeyrek hedefinin bile temkinli kalabileceğini belirtiyor. Bu ortamda, Bitcoin’in gelecekteki değeri konusunda umut verici sinyaller var.