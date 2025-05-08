Kripto Para Piyasaları Kurumsal İlgiyle Gelişiyor

KRİPTO PARA PİYASALARINDA KURUMSAL İLGİ ARTARKEN

Son zamanlarda kripto para piyasaları, kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle önemli bir evrim geçiriyor. Standard Chartered’ın analizleri, Bitcoin’in yalnızca bir yatırım aracı olmanın ötesine geçtiğini ve büyük kurumlar ile devletlerin stratejik varlık olarak benimsediğini gösteriyor.

BİTCOİN’İN FİYAT ARTIŞI VE SERMAYE AKIŞLARI

Standard Chartered Dijital Varlık Araştırma Başkanı Geoff Kendrick, Bitcoin’in yakında yeni bir zirveye ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Son iki haftada ETF girişlerinin güçlü bir şekilde geri dönüşü ile birlikte Bitcoin fiyatı 84 bin dolardan 99 bin dolara yükseldi. Kendrick, mevcut fiyat artışının sermaye akışları ile doğrudan ilişkili olduğunu vurguluyor. Glassnode verilerine göre ABD’deki spot ETF’lerde son üç haftada 5,3 milyar dolarlık bir giriş yaşandı. Kendrick’in hesaplamalarına göre, bu tutarın sadece 1,2 milyar doları fiyat artışından kaynaklanırken, 4 milyar dolardan fazlası net gerçek sermaye akışı oldu.

STRATEGY’DEN DEVAMLILIK GÖSTEREN BİTCOİN ALIMI

Dikkate değer bir diğer nokta ise, Strategy şirketinin devam eden Bitcoin alımı. Bitcoin Treasuries verilerine göre, bu şirket 2024’ün sonlarından itibaren düzenli olarak Bitcoin biriktiriyor. Fiyat yükselişi ile birlikte Strategy’nin toplam varlıkları rekor bir seviyeye, 53,8 milyar doları aşmış durumda. Şirket, şu an için 555.450 Bitcoin’e sahip ve bu, mevcut tüm Bitcoin’lerin yüzde 2,6’sına denk geliyor. Strategy’nin daha fazla Bitcoin almak için 84 milyar dolarlık ek fon toplama planları, toplam varlıklarını mevcut Bitcoin’lerin yüzde 6’sından fazlasına çıkarabilir.

YEREL YÖNETİMLERDEN BİTCOİN ADIMLARI

Yerel yönetimler de bu konuda harekete geçiyor. New Hampshire, Stratejik Bitcoin Rezerv tasarısını geçiren ilk ABD eyaleti oldu. Arizona, Texas ve Oregon gibi diğer eyaletler de benzer adımlar atıyor. Tüm bu gelişmeleri değerlendiren Kendrick, Bitcoin’in fiyat görünümüne dair iyimserliğini sürdürüyor ve 120 bin dolarlık ikinci çeyrek hedefinin bile mütevazi kalabileceğini ifade ediyor.