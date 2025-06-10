Kripto Para Piyasası 3,37 Trilyon Dolağa Ulaştı

Son 24 saatteki toplam kripto para piyasa değeri, 117 milyar dolar artışla 3,37 trilyon dolara ulaştı. Yatırımcıların duyarlılığındaki iyileşmenin arkasında, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ikinci gününde devam etmesi yatıyor. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlemesi durumunda, piyasanın 3,43 trilyon dolarlık direnç seviyesini aşması mümkün. Ancak olumsuz bir gelişme olması halinde, destek noktası olarak görülen 3,31 trilyon dolarlık seviyenin test edilmesi ve satış baskısının artması gündeme gelebilir.

BITCOIN’DE HAREKETLİ DÖNEM

Bitcoin, yüzde 3,5’lik artışla 110 bin dolar seviyesini aşarak iki haftalık direncini kırdı. Ancak bu yükseliş kalıcı olamadı ve fiyat 109.416 dolara geriledi. Analistler, eğer yükseliş devam ederse, Bitcoin’in 110 bin doları destek seviyesine dönüştürerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 111.980 dolara yönelmesini bekliyor. Diğer yandan, satışların hız kazanması durumda fiyatın önce 108 bin dolara, ardından da 106.265 dolara kadar düşmesi mümkün.

Günün dikkat çeken altcoini, yüzde 17’lik değer kazanımı ile 1,21 dolara yükselen Fartcoin oldu. Meme coin, 1,20 dolarlık seviyeyi destek olarak korumaya çalışıyor. Teknik göstergeler, yükseliş ivmesinin devam edebileceğine işaret ediyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması durumunda, 1,54 dolarlık direnç seviyesine doğru bir hamle gerçekleşebilir. Ancak 1,20 dolarlık destek kaybedilirse, Fartcoin’in tekrardan 1,00 dolara kadar gerilemesi gündeme gelebilir. Bu durumda son kazanımların silinmesi mümkün.