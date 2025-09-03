Kripto Para Piyasası Ağustos’ta Yükseldi

KRİPTO PARA PİYASASINDA GÜÇLÜ PERFORMANS

Kripto para sektörü, ağustos ayında etkileyici bir başarı göstererek 8 aylık durağanlık dönemini geride bıraktı. Toplam piyasa hacminin 1,86 trilyon dolara çıkması, yatırımcı güveninin geri döndüğünün en önemli işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Piyasa hacmi bakımından dünyanın önde gelen kripto borsası Binance, ağustos ayında 737,1 milyar dolarlık hacimle pazar liderliğini korurken, bu rakam temmuz ayındaki 706,1 milyar dolardan ciddi bir artışa işaret ediyor. Bybit ve Bitget ise sırasıyla 126,5 milyar dolar ve 126,1 milyar dolarlık hacimlerle sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

MERKEZİYETSİZ BORSA YÜKSELİŞİ

Merkeziyetsiz borsalar (DEX), bu genel yükselişten de pay alarak 368,8 milyar dolarlık hacme ulaştı. Bu rakam, ocak ayından bu yana ulaşılmış en yüksek seviye olma özelliği taşıyor. Uniswap, 143 milyar dolarlık hacmiyle DEX pazarında liderliğini sürdürürken, PancakeSwap 58,7 milyar dolarlık hacmiyle onu takip ediyor.

ETHEUREUM’A YOĞUN İLGİ

Yatırımcıların tercihleri arasında öne çıkan en önemli gelişme, Ethereum’a olan artan ilgi oldu. ABD merkezli Ethereum ETF’leri ağustos ayında 3,87 milyar dolarlık giriş alırken, Bitcoin ETF’leri ise aynı dönemde 751,1 milyon dolarlık çıkış kaydetti. Bu durum, kripto para dünyasında yaşanan paradigma değişiminin en belirgin göstergesi olarak yorumlanıyor. Analistler, ağustos ayındaki bu artışları kripto para piyasasının yeniden toparlanmakta olduğunun bir belirtisi olarak değerlendiriyor. Bu trend, özellikle kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan güveninin artışıyla destekleniyor.