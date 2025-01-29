Kripto Para Piyasası Dalgalanmaları Sürüyor

BTC VE ETF GİRİŞLERİ HIZLANIYOR

Bitcoin (BTC), şu an 102 bin dolar seviyesinin üzerinde fiyatlanmakta iken, Bitcoin ETF’lerine küçük ölçekli girişler gözlemleniyor. Bunun yanında Ethereum ETF’lerinde herhangi bir hareket yaşanmıyor. Bybit TR’nin hazırladığı Günlük Kripto Para Haber Bülteni’nde günün önemli gelişmeleri ve detayları aktarılıyor. Bybit TR Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, kripto piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirirken “Kripto para piyasası volatil seyrine devam ediyor ve piyasa değerinde dalgalanmalar gözlemleniyor” dedi. Son 24 saatte yaşanan yüzde 2,7’lik düşüşle küresel piyasa değeri 3,6 trilyon dolara gerileyince, DeFi ve altcoin piyasalarında olumlu bir iyileşme gözlemleniyor. Akçın, ETF’lerdeki giriş-çıkış verilerinin yatırımcıların temkinli davranmaya devam ettiğini gösterdiğini aktardı ve Movement (MOVE) üzerindeki olumlu gelişmeler ile Arizona’nın Bitcoin hamlesinin kripto para ekosisteminde yeni adımlar atıldığını ifade etti. Ayrıca, Metaplanet’in Bitcoin yatırımlarını artırma hamlesi ve Utah eyaletinin dijital varlık yatırımlarını yasallaştırmaya yönelik adımları, kripto para birimlerinin resmi kabulüne yönelen önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

KÜRESEL KRİPTO PİYASASINDA DALGALANMA

Küresel kripto para piyasasının değeri, son 24 saatte yaşanan yüzde 2,7’lik düşüş ile 3 trilyon 618 milyar dolara geriledi. DeepSeek lansmanının ardından ağır darbe alan kripto para piyasası, toparlanma sürecine girmesine rağmen bugün genel olarak ufak çaplı düşüşler sergiliyor. DeFi piyasasının toplam piyasa değeri dün 118 milyar dolarken, bugün itibariyle 132 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Diğer yandan, altcoin piyasa değeri de dün 1 trilyon 437 milyar dolara kadar gerilerken, şu an 1 trilyon 568 milyar dolarda seyrediyor. Bitcoin (BTC) son 24 saatte yüzde 0,4 değer kaybı ile 102 bin 453 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum (ETH) ise yüzde 2,1’lik düşüşle 3 bin 138 dolara gerilemiş durumda. Diğer altcoinlerden XRP, yüzde 0,2’lik bir kazançla 3,11 dolara çıkmışken, Solana (SOL) yüzde 4,1’lik değer kaybı ile 231,62 dolardan işlem görüyor. 28 Ocak tarihinde Bitcoin spot ETF’lerinin toplam net girişi 18,43 milyon dolar oldu. BlackRock’un ETF’si (IBIT), 30,13 milyon dolar giriş alırken, Ark & 21 Shares ETF’sinden (ARKB) 11,70 milyon dolar çıkış yaşandı. Ethereum ETF’leri ise dünkü süreçte herhangi bir giriş veya çıkış görerek nötr konumda kaldı.

MOVEMENT (MOVE) TOKEN’DAKİ ARTIS

Movement (MOVE) token’ı, World Liberty Financial şirketinin alımı ve D.O.G.E iş birliği söylentilerinin ardından değer kazandı. Trump destekli World Liberty Financial’ın 2 milyon dolarlık MOVE token satın aldığını açıklamasının ardından MOVE token’ın fiyatında yüzde 20’lik bir artış gerçekleşti. Bu yatırım, platformun likiditesini artırmayı ve DeFi hizmetlerini genişletmeyi amaçlıyor. Platform, ekosistemini güçlendirmek için farklı token’ları entegre etmeye çalışırken, MOVE token’ın son dönemdeki performansı onu cazip bir seçenek haline getirdi. Facebook’un MoveVM kodlama diliyle yapım aşamasındaki Layer2 ağı Movement, MOVE token’ına altyapı sağlıyor. Movement ekibi, geliştirici ana ağının başlatıldığını duyurdu ve şubat ortasında gerçekleştirilecek genel beta sürümü ile BTC, ETH ve MOVE için likidite programları ile ilgili planlarını açıkladı. Movement Labs ekibi, hükümetin blok zinciri kullanımı üzerine görüşmelere katılan gruplardan biri olarak ön plana çıkıyor. Aynı zamanda Elon Musk’ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (D.O.G.E) için potansiyel bir çözüm olarak görülüyor.

ARIZONA’DA BTİ KABULÜ YOLUNDA İLERLEME

Arizona Senatosu Finans Komitesi, kamu fonlarının yüzde 10’unun Bitcoin ve diğer kripto varlıklara yatırılmasını sağlayan Stratejik Bitcoin Rezervi Yasası’nı (SB1025) onayladı. Bu karar yakın zamanda yapılan resmi bir dosyada yer aldı. SB1025, eyaletin hazinesinin ve emeklilik sistemlerinin dijital varlıklara yatırım yapmasını mümkün kılıyor. Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı tarafından bir federal Bitcoin rezervinin kurulması halinde, bu varlıkların söz konusu rezerve aktarılmasını öngörüyor. Senatörler Wendy Rogers ve Jeff Weninger tarafından ortaklaşa geliştirilen yasa tasarısı, 27 Ocak’ta 5’e karşı 2 oyla kabul edildi. Eğer bu yasa geçerse, Arizona, kamu fonlarını Bitcoin’e yatıran ilk ABD eyaleti olarak anılacak. Tasarı şimdi Senato Kurallar Komitesi’ne gönderiliyor ve oradan geçmesi halinde tam Senato oylamasına sunulacak. Arizona’nın bu adımı, Bitcoin rezervlerine yönelik artan küresel ilginin bir yansıması olarak ön plana çıkıyor. Şu an en az 15 eyalet benzer yasaları değerlendirme aşamasında bulunuyor. Ayrıca, bu yasa tasarısı, Başkan Donald Trump’ın ekonomik politikalarına uyum sağlayarak Arizona’yı gelecekteki dijital varlık rezervleri için avantajlı bir konuma getirebilir.

METAPLANET’TEN BÜYÜK YATIRIM PLANLARI

Japon yatırım şirketi Metaplanet, 116 milyar yen (745,5 milyon dolar) bulmak amacıyla fon toplayarak Bitcoin (BTC) alımlarını artırmayı hedefliyor. Tokyo Borsası’nda işlem görecek olan şirket, bu hedef doğrultusunda 21 milyon adet sıfır indirimli varant ihraç edecek. Bu finansal strateji, varant sahiplerine belirlenen fiyat üzerinden Metaplanet hissesi satın alma hakkı tanıyacak. Metaplanet, bu adımın Asya hisse senedi piyasalarında Bitcoin alımına yönelik en büyük sermaye artırımlarından bir tanesi olabileceğini belirtti. Şirket, halihazırda 1.761 BTC tutuyor ve 2025 sonuna kadar 10.000 BTC, 2026 yılında ise 21.000 BTC almayı amaçlıyor. Bu strateji, Metaplanet’in küresel Bitcoin yatırımlarında liderlik konumunu almak için atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Daha önce de Bitcoin yatırımlarını artırmak için hamleler yapan Metaplanet, 2024 yılı Aralık ayında 9,5 milyar yen (60,6 milyon dolar) değerinde tahvil ihraç ederek 619,7 BTC satın almıştı. Metaplanet CEO’su Simon Gerovich ise şirketin Bitcoin’i benimsemesiyle önemli bir büyüme kaydettiğini ifade etti. Gerovich, Metaplanet’in küresel ölçekte Bitcoin benimsenmesinde öncü bir aktör olmayı hedeflediğini duyurdu.

UTAH’TA KRİPTO YATIRIMLARINA İZİN VERİLECEK

Utah Ekonomik Kalkınma Komitesi, eyaletin kripto varlıklara yatırım yapmasını sağlayan HB 230 – Blok Zinciri ve Dijital İnovasyon Düzenlemeleri yasa tasarısını onayladı. Bu yasa tasarısı, eyalet hazinesine kamu fonlarının yüzde 5’ine kadarını yüksek piyasa değerine sahip kripto paralar ve onaylanmış stablecoin’lere yatırım etme yetkisi veriyor. Yatırımların ya 500 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip olması ya da katı düzenleyici onay kriterlerini karşılayan bir stablecoin olması gerekiyor. Tasarı ayrıca, eyaletin kripto madenciliği, staking ve dijital varlık kredilendirme faaliyetlerinde bulunmasına da izin veriyor. Ancak bu işlemlerin belirli kriterlere uygun olması şarttır. Yasaya göre, özel anahtarların coğrafi olarak çeşitlendirilmiş ve uçtan uca şifreleme ile korunan güvenli veri merkezlerinde saklanması gerekmektedir. Bu tasarı, Temsilciler Meclisi’nin oylamasına sunulacak. Onay alması durumunda Senato’ya