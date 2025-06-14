Kripto Para Piyasasında Bitcoin Güveni Arttı

YATIRIMCILARIN GÜVENİ ARTMAKTA

Kripto para sektöründe yaşanan son gelişmeler, yatırımcıların Bitcoin’e duyduğu güveni bir kez daha ortaya koyuyor. Cuma günü Bitcoin fiyatının 100.000 dolara yaklaştığı dönemde, kurumsal fonlar net alım yapmayı tercih etti. Bu durum, sektörün Bitcoin’in uzun vadeli değer önerisine olan güvenini açıkça gösteriyor. SoSoValue verilerine göre, spot Bitcoin ETF’lerine cuma günü 301 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Özellikle Bitcoin’in 100.000 dolarlık seviyeye ulaşmaya çalıştığı bu süreçte, haftalık bazda toplam ETF girişleri 1,3 milyar dolara çıkarak, önceki haftalarda görülen 128 milyon dolarlık çıkışları tersine çevirmiş oldu.

BLACKROCK’IN BAŞARISI

BlackRock’ın iShares Bitcoin ETF’si olan IBIT, cuma günü yalnızca 238 milyon dolarlık yatırım akışı aldı. Bu gelişme sayesinde fonun kümülatif toplamı 49,7 milyar dolara yükselirken, yönetim altındaki toplam varlık değeri 70 milyar dolara ulaştı. IBIT, bu başarısıyla finans tarihinin en hızla büyüyen ETF’si unvanını korumakta. 2004 yılında hayata geçirilen SPDR Gold Trust ise şu an 103 milyar dolarlık varlığa sahip. Analistler mevcut trendin devam etmesi durumunda, IBIT’in önümüzdeki aylarda veya 2026’da dünya genelindeki en büyük altın ETF’sini geçebileceğini öngörmekte.

ARZ DARALMASI ETKİLİ OLUYOR

Bitcoin’in borsalarda arzı, ocak ayından bu yana önemli bir şekilde azalmış durumda ve 1,5 milyondan 1,1 milyona kadar geriledi. Bu arz daralması, Bitcoin fiyatı için uzun vadede destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor. Teknik analiz açısından bakıldığında ise Bitcoin, aylık grafikte güçlü sinyaller veriyor. Kasım 2021’den bu yana oluşan yuvarlak dip formasyonu tamamlanmaya yaklaşırken, sekiz yıllık yükselen trend çizgisinden yukarı kırılım beklentileri artıyor. Ark Invest, Bitcoin için 2030 hedefini 2,4 milyon dolar olarak belirlerken, Michael Saylor orta vadede 1 milyon dolarlık seviyeyi işaret ediyor.