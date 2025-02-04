Kripto Para Piyasasında Büyük Kayıplar Yaşandı

KRİPTO PARA PİYASASINDA ŞOK GELİŞMELER

Kripto para yatırımı yapan herkesin dikkatini çeken olaylar yaşanıyor. Yatırımcılar, boğa sezonu beklentisi içerisinde büyük bir hayal kırıklığı ile karşılaşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde kripto para piyasası, “kara pazartesi” olarak adlandırılan bir gün geçirdi. Ocak ayında sert bir yükseliş gösteren ve 109 bin doları aşan Bitcoin, ters bir rüzgarla karşı karşıya kaldı. Bitcoin ve Ethereum, son günlerin en keskin kayıplarını yaşadı. Uzmanlar, piyasalardaki durumu değerlendirirken, TRUMP ve MELANIA adlı iki popüler meme coini üzerinde de dikkat çekici uyarılarda bulundu.

TIĞ SEBEBİYLEDİR TALİHSİZ DÜŞÜŞ!

Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kripto paralarda bir yükseliş yaşanmıştı. Ancak, piyasada yaşanan son gelişmeler, rüzgarın tersine döndüğünü gösteriyor. Özellikle son günlerde piyasa dramatik bir şekilde kırmızı renge büründü. 20 Ocak’ta Bitcoin 109 bin doları aşarak tarihi bir rekora imza atmıştı. Ancak, hafta içindeki ilk işlem gününde görülen kayıplar korkutucu boyutlara ulaştı. Peki, bu türbülansın gerisindeki neden ne? Milliyet.com.tr’ye bu konudaki merak edilenleri açıklayan Bybit TR Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, “ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada’dan gelen ithalatın büyük bir kısmına yüzde 25, Çin’den gelen mallara ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi getirmeye karar verdi. Bu adım, küresel bir ticaret savaşı endişesini tetikledi” dedi. Trump’ın bu kararı sonrası Kanada ve Meksika, misilleme yapma konusunda hızlı hamlelerde bulunacaklarını duyurdu. Çin ise bu vergilere karşı çıkacağını belirterek Dünya Ticaret Örgütü’ne başvuracağını açıkladı. Bu gelişmeler, küresel piyasalarda belirsizlik yaratırken, kripto para piyasalarını da olumsuz etkiledi.

SERT SATIŞ DALGALARI BÜYÜDÜ

Pazartesi günü piyasalarda sert satış dalgaları yaşanırken, 742 bin 638 yatırımcı kaldıraçlı pozisyonlarını kaybetti. Toplam likidasyon miktarı 2,26 milyar dolara yükseldi. Tasfiyelerin büyük kısmı, Bitcoin ve Ethereum gibi yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimlerinde gerçekleşti. Ethereum’daki (ETH) tasfiye rakamı 613,34 milyon dolara ulaşırken, Bitcoin’de (BTC) bu rakam 416,61 milyon dolar oldu. XRP’de 121,98 milyon dolar, Dogecoin’de (DOGE) 90,66 milyon dolar ve Solana’da (SOL) 85,73 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Yüksek kaldıraçla işlem yapan yatırımcılar, ani fiyat düşüşleri karşısında önemli kayıplar yaşadı. Vadeli işlemlerde buharlaşma, piyasalardaki düşüşü tetikleyen en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

PİYASADA GELECEK BEKLENTİLERİ

Kısa vadede piyasalardaki belirsizlik ve volatilitenin devam etmesi muhtemel. Ticaret savaşları ile ilgili endişeler ve küresel ekonomik belirsizlikler genellikle yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmalarına yol açıyor. Bu durum, kripto para piyasalarında büyük dalgalanmalar yaratabiliyor. Eğer belirsizlikler devam ederse, Bitcoin’in önümüzdeki dönemde 109 bin dolar ve üstü seviyelere ulaşması zor görünüyor. Ancak, belirsizliklerin ortadan kalkması halinde yeni rekorların hızla görülebileceği de bir gerçektir.

BITCOIN VE ETHEREUM’DA KİLİT SEVİYELER

Bitcoin için bu süreçte 92 bin dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 106 bin dolar kritik direnç noktası olarak görülüyor. Bu seviyenin üzerinde yaşanacak bir kapanış, yükseliş trendinin devamı açısından hayati önem taşıyor. Ethereum (ETH) ise kayıplardan en çok etkilenen kripto paralar arasında yer alıyor. 2 bin 559 dolar ve 2 bin 124 dolar önemli destek noktaları arasında bulunuyor. 2 bin 124 dolar altındaki kapanışlar, Ethereum fiyatında daha derin düşüşlere yol açabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2 bin 716 dolar ve 2 bin 854 dolar direnç noktaları olarak takip ediliyor.

YENİ REKORLAR İÇİN BEKLENTİLER

Yeni ATH seviyeleri ile ilgili kesin bir tarih vermek şu an için mümkün değil. Ancak, küresel gerginliklerin azalması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto piyasasına yönelik pozitif adımlar atması, yeni zirve seviyelerinin görülmesinde kritik bir rol oynayacaktır. TRUMP ve MELANIA coinleri de dikkat çekici durumda. Bu politik figürlere dayalı memecoinler genellikle yüksek volatiliteye sahip. Ancak bu varlıkların gelecekte büyük yükseliş gösterip göstermeyeceği belirsiz. Yatırımcıların bu tür spekülasyona dayalı varlıklara karşı dikkatli olmaları ve yalnızca kaybetmeyi göze alabilecekleri miktarlarla yatırım yapmaları önem taşıyor. Ayrıca, projelerin şeffaflığı ve sürdürülebilirliği konusunda araştırma yaparak bilinçli yatırım kararları almaları gerekiyor.