Kripto Para Piyasasında Hafta Sonu Düşüşü

KRİPTO PARA PİYASASINDA SERT DÜŞÜŞ

Kripto para piyasasında hafta sonu yaşanan keskin gerileme, makroekonomik verilerin dijital varlıklar üzerindeki etkisini yeniden gözler önüne çıkardı. Cuma günü açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları verisinin tetiklediği satış dalgası, büyük Bitcoin sahiplerinin pozisyon kapatma kararlarıyla birleşince piyasada ciddi bir likidite sıkışıklığı ortaya çıktı. Lider kripto para birimi Bitcoin, pazartesi sabahı erken saatlerde 107.383 dolara kadar düşerek son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Ethereum da benzer bir performans göstererek yüzde 1 azalarak 4.398 dolara, XRP yüzde 3,67 düşüşle 2,73 dolara, Solana ise yüzde 2,71 kayıpla 198,6 dolara indi.

TÜKETİM HARCAMALARI VE ENFLASYON ETKİSİ

Presto Research analisti Min Jung, “Kripto piyasası PCE açıklamasını takiben hafta sonu düşüşünü sürdürdü. Kalıcı olarak yüksek enflasyon, eylül faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.” şeklinde ifade etti. Geçen cuma açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları verisi, çekirdek enflasyonun temmuz ayında yüzde 2,9 arttığını gösterdi. Bu oran, beklendiği gibi gelse de şubat ayından bu yana en yüksek yıllık değerdi. Kronos Research CIO’su Vincent Liu, enflasyon verisinin başlangıçta bir dizi önemli Bitcoin balina satışını takip eden düşüş yönlü piyasa duyarlılığını yoğunlaştırdığını ifade etti. Liu, “Bitcoin’in temel psikolojik desteği 100 bin dolarda bulunuyor. Kaldıraçlı pozisyonlar baskı altında ve bu durum kırılgan likiditeyi vurguluyor.” dedi.

DESTEK SEVİYELERİ VE YATIRIMCILARIN BEKLENTİLERİ

Ethereum’un temel desteğinin 4.000 dolarda bulunduğunu da ekleyen Liu, “Bu destekler kırılırsa, daha derin bir düşüş ve daha geniş bir likidite sıkışıklığını tetikleyebilir.” uyarısında bulundu. Yatırımcılar şimdi bu haftanın tarım dışı istihdam raporuna odaklandı. Bu rapor, Fed’in faiz oranları konusundaki bir sonraki adımını belirleyebilir. FOMC toplantısı, 16-17 Eylül tarihlerinde planlandı ve ABD merkez bankasının faiz oranı kararının beklenen sonucu verecek.