Kripto Para Piyasasında Hassas Dönem Yaşanıyor

KRİPTO PARA PİYASALARINDAKİ ÇALKANTILAR

Kripto para piyasalarında meydana gelen büyük dalgalanmalar, Bitcoin’in haftalık performansını olumsuz yönde etkiliyor. Analistler, 19D5J…WoZ1C adresine sahip cüzdanın 16-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği büyük hacimli işlemlerin piyasa dengesini bozduğunu ifade ediyor. WhaleWire CEO’su Jacob King’in paylaştığı veriler, bu büyük yatırımcının 3.000 ile 6.000 Bitcoin arasında değişen miktarlarda sürekli bir satış gerçekleştirdiğini gösteriyor. King, “Balina satmaya başladığında diğer yatırımcıların da satmasına neden olan panik zinciri başlattı.” şeklinde bir açıklama yaptı.

DURUMUN FARKLI AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kronos Research CIO’su Vincent Liu, durumu farklı bir perspektiften ele alıyor. Liu, “Bitcoin’in Powell’ın konuşması sonrası yükselmesi kalıcı bir güvenden kaynaklanmadı, zayıf likiditeden kaynaklandı.” diye belirtiyor. Piyasa verileri, 2 milyar dolarlık sermayenin Bitcoin’den Ethereum’a aktarıldığını gösteriyor. Aynı zamanda 1,3 milyar dolar da staking işlemlerinde kilitli durumda. Ethereum, bu gelişmelerle birlikte 4.946 dolara ulaşarak yeni bir tüm zamanların rekorunu kırdı.

BITCOIN HAKİMİYETİNDEKİ DÜŞÜŞ

Bitcoin hakimiyeti, ayın başındaki yüzde 61 seviyesinden yüzde 57,94’e gerileyerek dikkat çekiyor. LVRG Research direktörü Nick Ruck, Bitcoin’in geri çekilmesinin süregelen piyasa belirsizliklerinin Powell’ın ılımlı konuşmasını gölgede bırakması nedeniyle yaşanan piyasa yeniden dengelemesini yansıttığını aktarıyor.