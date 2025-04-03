Kripto Para Piyasasında Öne Çıkan Üç Proje

Son bir ayda yaşanan kripto para satış dalgası, artan resesyon endişeleri ve Trump’ın yeniden gündeme taşıdığı “gümrük vergisi savaşı” ile birlikte hız kazandı. Bu durum, günümüzde hangi kripto paraların alınmaya değer olduğunu belirlemeyi zorlaştırıyor. Özellikle “Kurtuluş Günü” adı verilen yeni gümrük vergilerinin devreye girmesi ve altcoin kazançlarındaki düşüş, yatırımcılar için önemli bir aşamayı tetikliyor. Burada esas mesele, piyasa dalgalanması başlamadan önce büyük çıkış yaşama potansiyeline sahip projeleri tespit etmek. Aşağıda, bu bağlamda öne çıkan üç kripto para birimi mevcut.

POP CAT’İN KURUMSAL POTANSİYELİ

Popcat (POPCAT), listedeki diğer kripto paralar kadar sağlam temellere sahip görünmüyor; fakat performansı doğrudan Solana ile bağlantılı. Pro-kripto politikaları destekleyen Trump yönetimi altında bir Solana ETF’sinin onaylanma olasılığı yüksek. Bu durum, Solana ağına kurumsal yatırımların artmasına yol açabilir. Tarihsel olarak, Solana’nın büyüme dönemlerinde, içindeki meme coinler genellikle daha büyük hareketler sergiliyor. Tamamen hype’a dayanan meme coinler, her zaman risk taşıyor. Ancak Popcat, önceki piyasa düzeltmelerinden sağlam çıkmayı başardı ve güçlü bir topluluğa sahip. Şu anda 0,15 dolar seviyesinde işlem gören Popcat, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 90 altında bulunması nedeniyle yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ MIND OF PEPE

MIND of Pepe ($MIND), mevcut piyasa döngüsünün parlayan bir trendi olan yapay zeka destekli ajan sistemlerine odaklanarak yatırımcılara yüksek kazanç potansiyeli sunuyor. MIND of Pepe’nin yapay zeka sistemi, kripto topluluğu ile aktif etkileşim kurarak önemli piyasa sinyalleri topluyor, yatırımcılara özel analizler sunuyor ve gizli fırsatları ortaya çıkarıyor. Ayrıca, projenin Telegram topluluğuna katılan yatırımcılar, piyasaya çıkmadan önce büyük potansiyel taşıyan tokenlere erken erişim fırsatı buluyor. $MIND token ön satışına katılanlar, düşük fiyatlardan giriş fırsatı elde edecek ve borsalarda listelenmeden önce yıllık yüzde 288’e varan getiri (APY) potansiyeli yaşayacak.

SOLANA’NIN İLK KATMAN-2 ÇÖZÜMÜ: SOLAXY

Solaxy ($SOLX), Solana’nın ilk katman-2 ölçeklendirme çözümü olarak dikkat çekiyor. Ekosistemde ciddi bir boşluğu kaplayan bu proje, ön satış sürecinde neredeyse 30 milyon dolar toplamayı başardı. Solaxy, işlemleri zincir dışında gerçekleştirip ardından Solana blok zincirine aktarıyor. Bu sayede ağ üzerindeki yoğunluğu azaltarak işlem maliyetlerini düşürüyor ve iki zincir arasında kesintisiz entegrasyon sağlıyor. $SOLX’in ön satışı hâlâ devam ediyor ve henüz borsalarda listelenmemesi, onun yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.