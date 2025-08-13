Kripto Para Piyasasında Solana Yükseliyor

ALTCOİNLERDE GÜÇLÜ HAREKETLER YAŞANIYOR

Kripto para piyasalarında son zamanlarda yaşanan gelişmeler altcoinler üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Özellikle Solana’nın 200 dolar seviyesini aşması, teknik analiz açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu fiyat hareketi, yatırımcı güveninin yeniden kazanıldığına ve piyasa likiditesinin arttığına işaret ediyor. Solana Blockchain ağının yerel kripto para birimi, verilere göre son 24 saatte yüzde 15,4 artarak, 24 Temmuz’dan bu yana ilk kez 200 dolar işaretini geri kazanmayı başardı. Bu performans, Şubat ayından bu yana yalnızca ikinci kez gerçekleşiyor.

YATIRIMCI GÜVENİ YENİDEN ARTMAKTA

Kronos Research Baş Yatırım Müdürü Vincent Liu, daha önce yaptığı açıklamada, “200 dolar seviyesi Solana için önemli bir psikolojik ve teknik dönüm noktası işaret ediyor, yenilenen yatırımcı güvenini ve daha güçlü piyasa likiditesini gösteriyor” demişti. SOL, 2023’ün ayı piyasası diplerini takiben diriliş sürecine öncülük etmiş ve Ocak ayında bu döngüde Bitcoin dışında yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini yapan az sayıdaki kripto para biriminden biri olmuştu.

ETH VE DİĞER ALTCOİNLER GERİ DÖNÜYOR

Ethereum’un 4.700 doların üzerine çıkan son rallisi, Kasım 2021’deki yaklaşık 4.878 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana ulaşmış en yüksek seviyedir. Yılbaşından bugüne kazançlarda BTC’yi geride bıraktığı gözlemleniyor. ETH son gün içerisinde yüzde 9,7 artarken, XRP, BNB, DOGE ve ADA piyasa değerine göre sırasıyla yüzde 5,2, yüzde 6,4, yüzde 12,5 ve yüzde 13’lük yükseliş kaydetti. Bitcoin ise daha ılımlı bir performans sergileyerek sadece yüzde 1,6 arttı.

SOLANA HAZİNE ŞİRKETİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Salı günü, Solana hazine şirketi DeFi Development Corp, 260 milyon doların üzerinde değere sahip 1,3 milyon SOL rezervinden günlük 63 bin dolar “SOL cinsinden gelir” elde ettiğini açıkladı. Kamu şirketlerinin toplam SOL varlıkları ise 675 milyon dolar seviyesine yaklaşıyor.