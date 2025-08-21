Kripto Para Raporu, Bitcoin Büyümesini Öngörüyor

KRİPTO PARA DÜNYASINDA ÇIĞIR AÇAN RAPOR

Kripto para alanında tarihi bir rapor ortaya kondu. Bitwise Asset Management yatırım müdürü Matt Hougan tarafından hazırlanan bu analiz, Bitcoin’in geleneksel varlıkları geride bırakacağını tahmin ediyor. Raporun en çarpıcı yönü, 2017’den 2024’e kadar herhangi bir kurumsal talep yapılmamış olmasına karşın sadece 2024’te 12 platformdan talep alınması. Bitwise’ın 10 yıllık projeksiyonu, Bitcoin’in yıllık yüzde 28 bileşik büyüme oranı sağlayacağına dikkat çekiyor. Rapor ayrıca, Bitcoin’in fiyat dalgalanmalarının zamanla azalacağını ve büyük varlık sınıflarıyla düşük bir korelasyon sergileyeceğini öne sürüyor.

SPOT BITCOIN ETF’LERİ VE KURUMSAL YATIRIMLAR

Analizin değerlendirmesine göre, spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesi ve ulusal hesap platformlarında onaylanmasının ardından Bitcoin, ikincil bir araç olmaktan çıkarak temel portföy bileşeni haline dönüştü. Spot ETF’lerin başarısı oldukça çarpıcı boyutlarda gerçekleşti. Ocak 2024’te piyasaya sürülen bu ürünler, Blockchain verilerine dayalı olarak Bitcoin’in 21 milyonluk arzının neredeyse yüzde 7’sini biriktirdi. Kurumsal Bitcoin yatırımları da rekor seviyelere ulaşarak dikkat çekiyor. Strategy, 629.376 Bitcoin rezerviyle öne çıkarken, halka açık şirketler toplamda 80 milyar doların üzerinde varlık biriktirdi.

BITWISE’IN DETAYLI RAPORU YOLDA

Bitwise, önümüzdeki hafta JPMorgan, PIMCO, BlackRock ve Vanguard gibi Wall Street devleriyle detaylı kıyaslamaları içeren kapsamlı raporunu yayımlamak üzere hazırlık yapıyor. Bu rapor, kripto para dünyasındaki gelişmelerin daha iyi anlaşılması açısından önem taşıyor.