Kripto Para Sektörü Dönüm Noktasında

KRİPTO PARA SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

Kripto para dünyası, geleneksel finans kurumlarıyla entegrasyon aşamasında önemli bir dönüm noktasına geldi. Nasdaq’ın Gemini’ye yaptığı stratejik yatırım, kurumsal fonların dijital varlıklara olan güvenini artıran kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, Wall Street’in dijital varlıklara olan yaklaşımını değiştiren unsurlardan biri haline geliyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyasında belirtilen bilgilere göre Nasdaq, halka arz fiyatından hisse başına sigorta indirimleri ve komisyonları düşerek 50 milyon dolar değerinde A Sınıfı adi hisse satın alacak. Bu anlaşma sayesinde Nasdaq’ın müşterileri, Gemini’nin sunduğu saklama ve staking hizmetlerine erişme fırsatı bulacak.

GENİŞ KULLANIM İMKÂNI SUNUYOR

Gemini’nin kurumsal müşterileri, ticaret teminatlarını yönetmek ve izlemek için Nasdaq’ın Calypso platformunu kullanma imkanına sahip olacak. Reuters’in bilgisini aktardığı iki kaynağa göre, bu planlar piyasa koşullarına bağlı olarak değişim gösterebiliyor. Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşler tarafından kurulan Gemini, halka arzı aracılığıyla hisse başına 17,00 ve 19,00 dolar arasında 16.666.667 adet A Sınıfı adi hisse satmayı amaçlıyor. Ayrıca şirket, aracı kurumlara ek hisse satın alma hakkı tanıyarak toplamda 300 milyon doların üzerinde bir fon elde etmeye odaklanıyor. Gemini, bu Cuma itibarıyla Nasdaq’ta “GEMI” kodu altında işlem yapmaya başlayacak. Bu işlem, şirketi ABD’de halka açılan üçüncü büyük kripto borsası unvanına taşımış olacak.

FINANSAL GÖSTERGELERDE DİKKAT ÇEKİCİ DEĞİŞİKLİKLER

Şirketin finansal verileri, geçen ay SEC’e sunulan belgede yer aldı. 2025’in ilk yarısında Gemini, 282,5 milyon dolar net zarar bildirdi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemindeki 41,4 milyon dolar zararla kıyaslandığında dikkat çekici bir artış anlamına geliyor. Düzeltme sonrası EBITDA ise, önceki yıllarda 32 milyon dolar kazançtan 113,5 milyon dolar zarara geçiş göstermiş durumda. Bu finansal değişimler, sektör içindeki dalgalanmaların ve rekabetin önemli bir yansıması olarak değerlendiriliyor.