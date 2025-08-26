Kripto Para Sıralamaları Borsa Değerini Belirliyor

KRİPTO PARA DÜNYASINDA BORSALARIN MARKA DEĞERİ

Kripto para sektörü içerisinde App Store sıralamaları, borsaların kimliklerini belirlemede büyük önem taşıyor. Sensor Tower verileri doğrultusunda Gemini, finans kategorisinde 16. sıraya yükselirken, Coinbase 20. sıraya geriliyor. Bu durum, işlem hacmi liderliğinin App Store popülaritesine her zaman yansımadığını ortaya koyuyor.

GEMİNİ’NİN STRATEJİK ORTAKLIKLARI

Winklevoss kardeşler tarafından kurulan Gemini, yenilikçi ürünleri ve stratejik ortaklıklarıyla büyüme sürecine devam ediyor. Ripple Labs ve Mastercard iş birliği ile geliştirilen yeni kredi kartı, kullanıcılara harcamalarından anında XRP kazanma imkânı sunuyor. Tyler Winklevoss, X platformunda yaptığı paylaşımda “Geçiş hızlanıyor” sözleriyle bu başarıyı kutluyor.

Crypto piyasası katılımcıları, sosyal medya üzerinde bu önemli gelişmeyi öne çıkarıyor. CoinMarketCap verilerine göre, Coinbase işlem hacmi açısından kripto borsaları arasında üçüncü sırada yer alıyor ve son 24 saatte 4,54 milyar dolarlık işlem gerçekleştirmişken, Gemini 382,49 milyon dolarla 24. sırada konumlanıyor.

GEMİNİ’NİN IPO SÜRECİ

Bu gelişmeler, Gemini’nin birkaç hafta önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) GEMI kodu altında Nasdaq Global Select Market’te A Sınıfı adi hisse senetlerini listeleme başvurusu yapmasının hemen ardından geliyor. IPO sürecinin, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Citigroup gibi büyük bankaların oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yönetileceği belirtiliyor.