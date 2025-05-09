Kripto Para Şirketleri Zarar Açıklıyor

ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSI KARMAŞIK SIGNALER VERİYOR

Kripto para madenciliği alanında hizmet veren halka açık şirketlerin finansal durumları, Bitcoin fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına rağmen karışık sinyaller gösteriyor. MARA’nın ilk çeyrek gelirleri 214 milyon dolara, CleanSpark’ın gelirleri ise 182 milyon dolara yükseliyor. Ancak her iki şirket de önemli düzeyde net zarar duyuruyor.

DENGESİZ GELİR VE ZARAR RAPORLAMALARI

MARA ve CleanSpark yayımladıkları finansal raporlarında, artan gelirlerine rağmen kârlılık hedeflerine ulaşamadıklarını belirtiyor. Halka açık en büyük Bitcoin madencisi olan MARA, 2024’ün aynı döneminde kaydettiği 337 milyon dolarlık zarara karşılık, bu yılın ilk çeyreğinde 533 milyon dolar zarar açıkladı. CleanSpark, geçen yılın aynı döneminde 127 milyon dolar net gelir elde ederken, bu çeyrekte 139 milyon dolar net zarar kaydettiğini açıkladı. Bu finansal sonuçlar, madencilik sektöründeki yüksek operasyonel maliyetlerin ve genişleme stratejilerinin kâr üzerinde yarattığı etkiyi gözler önüne seriyor.

STRATEJİK BÜYÜME PLANLARI

MARA’nın Başkanı ve CEO’su Fred Thiel, hissedarlara yazdığı mektupta, şirketin kârlılığı maksimize etmek, enerji ilişkilerini genişletmek ve sermaye verimliliğini artırmak amacıyla disiplinli bir şekilde büyümeye devam edeceğini belirtiyor. Thiel, enerji sektörünün Bitcoin madenciliğinin esnek bir yük sunduğunun öneminin farkına vardığını dile getiriyor. Geçtiğimiz ay, MARA, Bitcoin varlıklarını genişletmek için toplamda 2 milyar dolara kadar hisse senedi arzı satmayı planladığını açıkladı. Elde edilecek gelirin Bitcoin satın alımı ve işletme sermayesi gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılması hedefleniyor.

CLEANSPARK’IN KUVVETLİ BAĞLILIĞI

CleanSpark CEO’su Zach Bradford, yaptığı açıklamada, “Diğer oyuncular yön değiştirirken veya büyümeyi yavaşlatırken, CleanSpark kalan tek saf, halka açık Bitcoin madencisi olmak konusunda kararlılığını iki katına çıkardı.” ifadelerini kullanıyor. Bu durum, şirketin Bitcoin madenciliğine olan güçlü bağlılığını kanıtlıyor. Bitcoin’in 100 bin doların üzerine çıkmasıyla birlikte her iki madencilik şirketinin hisseleri de artış gösterdi. Bu gelişme, kripto para piyasasındaki olumlu havanın madencilik şirketlerinin borsa performansı üzerinde etkili olduğunu ortaya koyuyor.