Kripto Para ve Finans Entegrasyonu İlerliyor

KRİPTO PARA EKOSİSTEMİNİN ENTEGRASYONU

Kripto para dünyası, geleneksel finans sistemleriyle entegrasyon sürecinde önemli yeniliklere sahne oluyor. Kraken’in Mastercard ile kurduğu işbirliği, kripto paraların günlük ödemelerde daha yaygın bir şekilde kullanılmasına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, fiziksel kripto banka kartları sayesinde dijital varlıklarını alışverişlerinde doğrudan kullanabiliyor ve kripto paralarını öncelikle fiat para birimlerine çevirme zorunluluğu olmuyor. Bu stratejik ortaklık, Kraken’in Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) çerçevesinde lisans alma çalışmalarına da paralel olarak gerçekleşiyor.

KRAKEN PAY VE YENİ ÖDEME ÇÖZÜMLERİ

Yapılan bu ortaklık, Kraken’in ödeme çözümleri alanındaki hizmetlerini de genişletiyor. Ocak 2025’te piyasaya tanıtılan Kraken Pay, kullanıcılara 300’den fazla kripto varlığını dünyanın pek çok ülkesine gönderme imkânı sağlıyor. Kraken Pay, aynı zamanda kullanıcıların basit bir URL ile ödeme göndermelerine olanak tanıyan paylink özelliğini de barındırıyor. Şirket, 15 milyon kullanıcı sayısından 200.000’den fazlasının Kraktag’i aktif hale getirdiğini duyurdu. Kraktag, kullanıcıların banka hesap bilgilerini paylaşmadan transfer yapmalarını sağlayan benzersiz bir tanımlayıcı işlevi görüyor.

Kraken eş CEO’su David Ripley, “Kripto, ödeme sektörünü geliştiriyor ve küresel ticaretin ve günlük ödemelerin kripto ile desteklendiği bir gelecek görüyoruz.” diyerek, bu alanda bir değişim yaşandığını vurguladı. Ripley, “Müşterilerimiz, kripto para birimleri veya stablecoinleri ile gerçek dünyadaki mal ve hizmetler için sorunsuz bir şekilde ödeme yapabilmek istiyor” şeklinde söylediği sözlerle, bu sürecin önemine dikkat çekti. Bu gelişmeler, Kraken’in Avrupa Birliği’nin düzenleyici çerçevesi olan MiCA kapsamında lisans alma süreciyle de uyum içinde ilerlediğini gösteriyor. Mastercard ile gerçekleştirilen bu ortaklık, Blockchain teknolojisinin finans dünyasındaki dönüştürücü etkisini ve kripto paraların günlük hayattaki kullanımlarının çeşitlendiğini gözler önüne seriyor.