Kripto Para Yatırımcıları Alım Yapıyor

TRON INC.’NİN YENİ STRATEJİSİ

Kripto para piyasasında kurumsal yatırımlar hız kazanırken, Tron Inc. farklı bir yol izlemeyi tercih ediyor. Şirketin en büyük hissedarı olan Bravemorning Limited, alım haklarını kullanarak 312,5 milyon TRX token satın aldı. Bu gelişme, Tron Inc.’yi TRX’in halka açık en büyük sahibi haline getirdi. Tron’un CEO’su Rich Miller, Bravemorning’den gelen 110 milyon dolarlık yatırımın şirketin piyasa pozisyonunu güçlendirdiğini ifade etti. Bravemorning, bu hamle ile şirkette yüzde 86,6 hisseye sahip olurken, toplam yatırım tutarı 210 milyon dolara ulaştı.

HAZİRANDAKİ ANLAŞMA VE YATIRIMLAR

Tron Inc., haziran ayında SRM Entertainment ile gerçekleştirdiği tersine birleşmenin ardından yeni faaliyetlerine başladı. Bu anlaşma, 100 milyon dolarlık öz sermaye sağlarken, 210 milyon dolar değerinde tercihli hisseler ve hak senetlerini de kapsıyordu. Ayrıca, Tron’un kurucusu Justin Sun, şirkete danışman olarak dahil oldu. Temmuz ayında, şirket ABD düzenleyicilerine ortak hisse senedi, tercihli hisse senedi, borç menkul kıymetleri ve hakların bir karışımı ile 1 milyar dolara kadar kaynak sağlama talebinde bulundu. Toplanan gelirlerin, TRX rezervini artırmak ve Web3 iş birimlerini genişletmek için kullanılacağı belirtildi.

HİSSELERDEKİ DEĞİŞİMLER VE RİSKLER

Google Finance verilerine göre, Tron Inc.’nin hisseleri son altı ayda yüzde 1.128’den fazla yükseldi ve şu anda yaklaşık 4,30 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ancak uzmanlar, bu stratejinin yüksek risk taşıdığını vurguluyor. Bitget Wallet’ın pazarlama şefi Jamie Elkaleh, şirketin kendi öz sermaye benzeri varlığını teminat olarak tutmasının döngüsel ve tehlikeli olduğunu aktarıyor. Elkaleh, “Tron Inc.’ye olan güven sarsılırsa, TRX değer kaybedebilir ve bu durum şirketin algılanan değerini daha da aşağı çeker.” diye ekliyor. Kripto hazine stratejileri 2025’in ilk yarısında momentum kazanmaya başlarken, şirketler geleneksel Bitcoin ağırlığından uzaklaşıp Ethereum, Solana ve XRP gibi büyük altcoinlere yöneliyor.