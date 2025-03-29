Kripto Para Yatırımcıları Fırsatları Değerlendiriyor

OPTIMISM’DE SESSİZ BİRİKİM DÖNEMİ

Optimism (OP), uzun süreli bir düşüş trendi içinde bulunmasına ve son bir yılda yüzde 73 değer kaybetmesine rağmen, büyük yatırımcılar arasında gizli bir birikim süreci yaşıyor. Zincir üstü verilere göre, son beş gün içinde 10.000’den fazla OP tüm cüzdan sayısı 4.303’ten 4.313’e çıktı. Bu artış, bazı büyük yatırımcıların OP’yi düşük fiyatlardan toplamakta olduğunu ve uzun vadeli bir toparlanma ihtimaline karşı pozisyon aldıklarını gösteriyor.

YATIRIMCILARIN GÜVENİ ARTIYOR

OP, ocak ayından bu yana 2 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. Ancak bu birikim süreci, tecrübeli yatırımcıların güveninin artmaya başladığını işaret edebilir. Eğer alımlar yükseliş momentumuna dönüşürse, OP’nin ilk hedefi 0,93 dolar direncini aşmak olacak. Başarılı bir çıkış, OP’nin 1,06 dolara yükselmesini sağlayabilir ve alım baskısının devam etmesi halinde 1,20 dolar seviyelerine ulaşması mümkün. Öte yandan, eğer satış baskısı devam ederse, OP’nin 0,74 dolarlık destek seviyesini test etmesi bekleniyor. Bu desteğin aşılması, fiyatın 0,70 doların altına düşmesine ve düşüş eğiliminin sürmesine yol açabilir.

DOGE’YE BALINA İLGİSİ ARTIYOR

Piyasa değeriyle en büyük meme coin olan Dogecoin (DOGE), balinaların yeniden dikkatini çekmeye başladı. Zincir üstü verilere göre, geçen hafta büyük yatırımcılar DOGE alımına geçti. Özellikle 10 milyon ile 100 milyon DOGE arasında varlık tutan cüzdan sayısı 740’tan 747’ye çıkarak son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, büyük yatırımcıların meme coin piyasasında olası bir toparlanmayı sezinlediğini ve pozisyon almaya başladığını gösteriyor.

MİKRO DİRENÇ SEVİYELERİ

DOGE’nin geçmişte meme coin hype’ına güçlü tepkiler verdiği biliniyor. Balinaların artan ilgisi, piyasa momentumu yeniden canlanırsa DOGE’nin en kazançlı varlıklardan biri olabileceğine işaret ediyor. Böyle durumda, DOGE’nin fiyatı ilk olarak 0,19 dolar direncini test edebilir. Bu seviyenin aşılması halinde 0,22 dolar ve 0,24 dolara doğru yeni bir yükseliş mümkün. Ancak mevcut piyasa düzeltmesinin derinleşmesi durumunda, DOGE’nin 0,16 dolar desteğini yeniden test etmesi olası. Daha fazla satış baskısı ise fiyatı 0,143 dolara kadar çekebilir.

WORLDCOIN YENİDEN BİRİKİM YAPIYOR

Bir dönem yapay zeka temalı kripto paralar arasında popüler olan Worldcoin (WLD), son aylarda zayıflayan bir performans gösteriyor. WLD’nin fiyatı, son 30 günde yaklaşık yüzde 19 düştü. Ancak zincir üstü veriler, son günlerde balinaların yeniden WLD biriktirmeye başladığını gösteriyor. Son dört günde, 10.000 ile 1.000.000 WLD tutan cüzdan sayısı 1.123’ten 1.138’e yükseldi. Bu hareket, büyük yatırımcıların WLD’nin dip seviyelere yaklaştığına inanarak alım yaptığını işaret edebilir.

KİMLİK SÜRECİ İLERLEYEBİLİR

Eğer alım momentumu devam ederse, WLD kısa vadede toparlanma çabasında bulunabilir. İlk direnç seviyesi 0,91 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde bir kırılım gerçekleşirse, fiyat 1,25 dolara kadar yükselebilir ve WLD’nin kayıplarının bir kısmını telafi etmesini sağlayabilir. Ancak, piyasa üzerindeki olumsuz havanın devam etmesi halinde WLD’nin 0,80 dolarlık desteği test etmesi bekleniyor. Bu desteğin kırılması ise fiyatı 0,69 dolara kadar geriletebilir.