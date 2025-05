“Kripto Para Yatırımcısından Şifre İşkencesi!”

ABD’DE KRİPTO PARA YATIRIMCISI İTALYAN ADAMI KAÇIRDI

ABD’nin New York kentinde, John Woeltz isimli bir kripto para yatırımcısı, cumartesi sabahı Manhattan’da ceza mahkemesine çıkartıldı. Woeltz, İtalyan bir adamı kaçırmakla suçlanıyor. Cuma günü gözaltına alınan 37 yaşındaki Woeltz’in, bu kişiyi kaçırdıktan sonra darp ettiği ve işkenceye maruz bıraktığı bildirildi. Kripto yatırımcısının, adamın kripto para şifrelerini ele geçirmek amacıyla işkence yaptığı iddia ediliyor. Şüphelinin çarşamba günü yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İŞKENCE OLAYI LÜKS BİR EVDE GERÇEKLEŞTİ

The Guardian gazetesinin haberine göre, işkence olayı Manhattan’ın lüks semtlerinden Soho’daki bir evde gerçekleşti. İşkenceye maruz kalan şahıs, cuma günü evden kaçarak polisten yardım aldı. Ardından polis, Woeltz’i gözaltına aldı. The New York Times haberinde, polisin evde haftalar süren işkenceyi belgeleyen Polaroid fotoğraflar bulduğunu aktardı. İddiaya göre, Woeltz ve iki suç ortağı, 28 yaşındaki İtalyan adamı, yaklaşık 30 bin dolara kiraladığı evde alıkoyarak işkence etti. Mağdur, polise verdiği ifadede 6 Mayıs’ta ABD’ye geldiğini ve aynı gün Woeltz tarafından kaçırıldığını anlattı.

DİJİTAL PARALARI İÇİN İŞKENCE GÖRDÜ

ABD basınında yer alan iddialara göre, Woeltz ve bir diğer erkek, mağdurun cihazlarını ve pasaportunu çaldı ve Bitcoin şifrelerini kendilerine vermesini istedi. Bu sayede adamın kripto paralarına ulaşmayı planladılar. Mağdur, bu talebi geri çevirdiği için haftalarca süren işkence başladı. İtalyan adam, iki failin kendisini dövdüğünü, elektrik verdiğini, silahla başına vurduğunu ve 5 katlı evin tepesinden aşağı sarkıttığını bildirdi. Ölümle tehdit edilen mağdurun bir bacağı da testereyle kesilmiş, ayrıca ailesinin öldürüleceği söylenmiş ve kokain içmeye zorlanmıştı. Woeltz, polise ifade vermeyi reddetti ve derhal avukatını istedi. Dört suçlamayla hakim karşısına çıkartıldı. Hakim Eric Schumacher, şüphelinin kefalet hakkı olmadan tutuklanmasına hükmetti. Olayla bağlantılı olarak 24 yaşındaki bir kadın da gözaltına alındı.