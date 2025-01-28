Kripto Parada Geçen Haftanın Gelişmeleri

PAZARDAKİ DİKKAT ÇEKİCİ GELİŞMELER

Düzenleyici adımlardan piyasa dalgalanmalarına, teknolojik yeniliklerden önemli işbirliklerine kadar pek çok dikkat çekici konu geçtiğimiz hafta gündemi belirliyor. Bybit TR’nin hazırladığı “Geçen Hafta Neler Oldu?” başlıklı bültende, geçen haftaya damga vuran gelişmeler ve detaylar sunuluyor. Bybit TR Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, kripto piyasasındaki haftalık gelişmeleri değerlendiriyor.

PİYASADA ZİRVEDEN DÜŞÜŞE GEÇİŞ

“Geride bıraktığımız hafta, kripto para piyasasında hem zirvede hem de gerileme dönemlerinde birçok gelişme yaşandı. Bitcoin’in (BTC) yeni bir ATH belirlemesi ve ardından gelen düzeltme, altcoin piyasasında sert düşüşleri tetikledi. Bunun yanı sıra lider projelerden gelen ETF haberleri ve yeni girişimler gündeme damgasını vurdu. Ayrıca Trump ailesinin memecoin lansmanları, piyasada şaşkınlık ve heyecan yaratmayı başardı.”

KURUMSAL YATIRIMCILARIN ÇEŞİTLİ GİRİŞİMLERİ

“BlackRock gibi büyük yatırımcıların ETF ürünlerine devam eden katılımları, piyasanın kurumsal yatırımcılar nezdindeki cazibesini koruduğunu ortaya koyuyor. Donald Trump’ın TRUMO memecoin’i ve Melania Trump’ın MELANIA token’ı, siyasi figürlerin blok zinciri dünyasındaki yerini yeniden gündeme getirdi.”

PİYASANIN GENEL GÖRÜNÜMÜ VE GELECEK GÖRÜŞLERİ

“Öte yandan MicroStrategy’nin devam eden Bitcoin alımları ve Tron blok zincirinin kurucusu Justin Sun’ın World Liberty Financial gibi projelere olan ilgisi, sektörün genişleyen sınırlarını işaret ediyor.”

ÖNE ÇIKAN KONULAR

Genel piyasa görünümü, ETF gelişmeleri, düzenlemeler ve politikalar, kurumsal gelişmeler, ortaklıklar ve yatırım turları gibi konular ön plana çıkıyor.