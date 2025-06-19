Kripto Paralar İçin Vasiyet Özelliği Tanıtıldı

VASİYET MESELESİNE ÇÖZÜM

Kripto para dünyasında en kritik sorunlardan biri olan vasiyet konusuna, Binance’ın yaptığı güncellemeyle olumlu bir yaklaşım getirildi. Changpeng Zhao, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımla, bu önemli meseleyi dikkatlere sundu. CZ, “İnsanlar sonsuza kadar yaşayamaz” diyerek kripto sektörünün gerçekleriyle yüzleşmemizi sağladı. Her platformda vasiyet fonksiyonunun gerekliliğini ön plana çıkardı.

YENİ VASİYET ÖZELLİĞİ

Binance’ın sunduğu yeni özellik, kullanıcıların uzun süre hareketsiz kaldığı durumlarda belirlenen acil durum kişisini bilgilendiriyor. Bu kişi, daha sonrasında miras talebini başlatma sürecini yönetebiliyor. Bu durum, kripto varlıkların kaybını önlemek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

FİNANSAL DÜZENLEMELERİN ÖNEMİ

2023’te Dubai merkezli avukat Irina Heaver, birçok ailenin sevdiklerinin vefatından sonra varlıklarını geri alma konusunda zorluk yaşadığını belirtiyor. Heaver, kripto yatırımcılarının genellikle 27 ile 42 yaş arasında bulunduğunu ve bu yaş grubunun yaşam sonu finansal düzenlemelerini önceliklendirme olasılığının düşük olduğunu ifade ediyor. Bu durum, sektördeki vasiyet konusunun ne kadar acil ve gerekli bir konu olduğuna işaret ediyor.