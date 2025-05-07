Kripto Paralarda Risk İştahı Arttı

KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİK ETKİ HÜCUMU YAPIYOR

Küresel ekonomi belirsizliklerle çalkalanırken, bu durumdan faydalanan değerli metal altının yanı sıra, kripto para birimleri de dikkat çekiyor. Bitcoin, Çin ve ABD’nin ticaret savaşları hakkında yapılacak görüşmelerin gölgesinde artan risk iştahıyla birlikte değer kazanıyor. Uzmanlar, gümrük vergisi müzakereleri çerçevesinde gerilimlerin azalabileceği ve bunun sonucunda bir iyimserlik ortamı oluşabileceği görüşündeler.

Kripto paralar arasında Bitcoin, yüzde 3 oranında bir yükselişle 96 bin 920 dolardan işlem görüyor. Diğer popüler kripto para birimleri olan Ethereum, yüzde 2.70 oranında artışla bin 843 dolar, Ripple ise yüzde 2 oranında primle 2.14 dolar seviyelerinden alım satım yapıyor.