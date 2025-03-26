Kripto Piyasa Değeri 2,81 Trilyonda Sabit Kaldı

TOPLAM KRİPTO PARA PİYASASI DEĞERİ

Toplam kripto para piyasa değeri, 2,81 trilyon dolar seviyesinde sabit kalma eğilimini sürdürüyor ve son 24 saat içinde yalnızca küçük kayıplar yaşadı. Özellikle 2,74 trilyon doların üzerinde devam eden destek seviyesi, piyasanın dengede kalması ve daha büyük fiyat düşüşlerinin önlenmesi açısından kritik bir önem taşıyor. Eğer mevcut yukarı yönlü ivme devam ederse, piyasa değeri 2,93 trilyon dolara kadar yükselebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda, piyasa 3 trilyon dolara doğru yaklaşabilir ve mart ayında yaşanan kayıpların önemli bir kısmı geri kazanılabilir. Böyle bir senaryo, piyasalarda yenilenen bir güven dalgasının habercisi olabiliyor. Ancak piyasa koşulları kötüleşirse, toplam piyasa değeri 2,74 trilyon doların altına inebilir. Bu durumda, piyasa değeri 2,61 trilyon dolara kadar gerileyebilir ve bu düşüş, olumsuz bir hava yaratarak toparlanma sürecini yavaşlatabilir.

BITCOIN GÖRÜNÜMÜ

Bitcoin, yüzde 1’den az bir düşüşle 87 bin 196 dolardan işlem görüyor. Kripto para birimi, 86 bin 822 dolar seviyesini bir destek noktası olarak korumaya çalışıyor. Bu destek seviyesi, Bitcoin’in toparlanmasını sürdürebilmesi için kritik olarak değerlendiriliyor. Eğer bu seviyenin üzerinde kalınırsa, BTC yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir ve piyasalardaki olumlu beklentiyi güçlendirebilir. Satış baskısı artmadığı sürece, Bitcoin’in fiyatında büyük bir düşüş yaşanması beklenmiyor. Aksine, 86 bin 822 dolarlık desteğin korunmasıyla birlikte Bitcoin, yukarı sıçrayarak 89 bin 800 dolarlık direnci hedefleyebilir. Bu durum, Bitcoin’in toparlanma eğilimini destekleyerek piyasalara daha fazla ivme kazandırabilir. Öte yandan, Bitcoin bu destek seviyesini kaybederse, daha büyük bir düşüş riskiyle karşılaşabilir. BTC, önce 85 bin dolara, ardından 82 bin 761 dolara kadar gerileyebilir. Bu seviyenin altına düşülmesi, yükseliş beklentilerini geçersiz kılabilir ve daha fazla değer kaybına işaret edebilir.

PI NETWORK DEĞER KAYBI

Pi Network (PI), son 24 saatte yüzde 13 oranında değer kaybederek 0,82 dolara düştü. Altcoin, bir sonraki destek seviyesi olan 0,76 dolara yaklaşmış durumda. Eğer satış baskısı devam ederse, PI fiyatı bu desteğe kadar gerileyebilir ve daha derin bir fiyat düşüşü yaşanabilir. PI, 0,92 doların üzerinde tutunamadığı için düşüşünü sürdürüyor ve tüm zamanların en düşük seviyesi (ATL) olan 0,60 dolara yaklaşma tehlikesi taşıyor. Yatırımcıların temkinli durumu veya olumsuz piyasa koşulları, bu seviyeye kadar düşüş riskini artırabiliyor. Ancak, PI’nin 0,92 dolarlık destek seviyesini yeniden kazanması durumunda, fiyat yukarı yönlü bir eğilim sergileyebilir ve 1,19 dolara ulaşma hedefini gerçekleştirebilir. Bu seviyede kalıcılık sağlanması, düşüş eğilimini geçersiz kılarak son kayıplardan toparlanmayı mümkün kılabilir.