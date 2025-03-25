Kripto Piyasa Değeri 38 Milyar Arttı

PİYASA DEĞERİ ARTIYOR

Toplam kripto piyasa değeri, son 24 saat içinde 38 milyar dolar artarak 2,80 trilyon dolara ulaştı. Bu artış, 2,75 trilyon dolarlık direnç seviyesini aşmayı sağladı ve mevcut durumda bu seviye destek olarak test ediliyor. Eğer pozitif momentum devam ederse, piyasanın ilerleyen günlerde daha fazla kazanç sağlaması olabiliyor. Bir sonraki önemli direnç seviyesi ise 2,93 trilyon dolar olarak dikkat çekiyor. TOTAL bu seviyeyi aşarsa, piyasa değerinin 3,00 trilyon dolara doğru ilerlemesi için güçlü bir ivme gerekiyor.

DÜŞÜŞ TRENDİ RİSKİ

Bununla birlikte, piyasada yeniden düşüş trendi yaşanırsa, TOTAL 2,75 trilyon dolarlık destek seviyesinin altına inebilir. Bu desteğin kaybedilmesi, piyasa değerini 2,61 trilyon dolara çekerek son kazanımların büyük bölümünü silebilir. Bitcoin (BTC), son kayıplarını telafi etme yönünde direnç göstererek aşamalı bir yükseliş trendi izliyor. Yazının hazırlandığı sırada Bitcoin 86.854 dolardan işlem görüyor ve bu, piyasada olumlu bir momentumun sürdüğünü işaret ediyor. Bu tekrar yükseliş, Bitcoin’in 86.822 dolarlık seviyeyi destek haline getirmesine olanak sağlıyor; bu sağlam taban, fiyatın daha da yukarı yönelmesi için fırsat sunuyor.

Eğer BTC bu destek üzerinde kalmaya devam ederse, 89.800 dolarlık direnç seviyesini kırma potansiyeli var. Bu direnç aşılırsa, Bitcoin’de daha uzun süreli bir ralli görülebilir. Ancak bazı yatırımcılar, kısa vadeli kâr amacıyla satış yapmaya karar verirse, Bitcoin bu desteği kaybedebilir. Böyle bir durumda, BTC önce 85.000 dolara, ardından 82.761 dolara kadar gerileyebilir.

CRO’DA ÖNEMLİ YÜKSELİŞ

Cronos (CRO), son 24 saatte neredeyse yüzde 30 oranında değer kazanarak 0,104 dolara ulaştı. Bu yükseliş, Crypto.com’un Trump Media ile kripto varlıklarına dayalı yeni borsa yatırım fonları (ETF) oluşturmak için yaptığı ortaklıktan kaynaklanıyor. Ortaklık haberi, yatırımcıların duygularını olumlu yönde etkileyerek CRO’ya olan talebi artırdı. Bu heyecan, CRO fiyatını son bir buçuk ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Şu an CRO, 0,108 dolarlık direnç seviyesini aşmayı hedefliyor. Eğer bu direnç kırılırsa, altcoinin kısa vadede daha fazla değer kazanması beklenebilir. Ancak, kısa vadeli yatırımcıların kâr satışlarına başlaması durumunda, CRO üzerinde satış baskısı oluşabilir. 0,100 dolar seviyesinin altına düşmesi, zayıflama sinyali olarak algılanacak ve fiyatın 0,094 dolara kadar gerilemesine yol açabilir. Böyle bir düşüş, mevcut yükseliş beklentisini etkisiz hale getirebilir. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde yukarı yönlü ivmeyi korumak büyük önem taşıyor.