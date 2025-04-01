Kripto Piyasa Değeri Toparlanmayla Artıyor

Toplam kripto para piyasa değeri son 24 saatte yaklaşık 15 milyar dolar artış göstererek 2.64 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bu artış, 2.61 trilyon dolarlık destek seviyesinden toparlanma sinyali vermesi açısından önemli bir gelişme. Piyasadaki yön, genel koşullara bağlı olarak şekillenmeye devam edecek. Bir sonraki kritik hedefin 2.74 trilyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Eğer bu seviye aşılırsa, piyasa değeri 2.85 trilyon dolarlık direnç noktasına yaklaşma olanağı doğuyor. Olumlu piyasa koşullarının devam etmesi durumunda, son kayıpların büyük kısmı telafi edilebilir ve önümüzdeki günlerde yükseliş trendinin güçlenmesi bekleniyor.

HAREKETLİ ORTALAMALARIN ETKİSİ

Ancak hareketli ortalamalar (EMA) arasında oluşabilecek “Death Cross” formasyonu, düşüş sinyali verebilir. Böyle bir durumda, piyasa değeri 2.61 trilyon dolarlık desteğini kaybederse, 2.50 trilyon dolara kadar gerileyebilir ve düşüş trendi hız kazanabilir. Bitcoin fiyatı ise 82,906 dolar seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta 85,000 doları destek noktası olarak koruyamayan BTC, bu seviyeyi yeniden kazanarak kayıplarını telafi etmeye çabalıyor. Ancak bu seviyenin kalıcı kalması, sonraki fiyat hareketleri açısından kritik bir önem taşıyor.

BİTCOİN’İN TOPARLANMA SÜRECİ

Bitcoin’in toparlanma süreci, Strategy şirketinin gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık BTC alımından destek alabilir. Bu büyük yatırım, piyasada olumlu bir hava yaratabilir ve Bitcoin’in 85,000 doların üzerine çıkmasını sağlarken, 89,800 dolara doğru hareket etmesine de yardımcı olabilir. Öte yandan, olası bir satış baskısı sonucunda Bitcoin’in 80,301 dolara gerilemesi ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Eğer bu destek noktası da kaybedilirse, yükseliş beklentisi tamamen geçersiz hale gelebilir.

CRV’İN PERFORMANSI VE DİRENÇ SEVİYESİ

CRV, son 24 saatte yüzde 12 değer kazanarak 0.52 dolara ulaşarak günün en iyi performans gösteren altcoini oldu. Şu anda 0.57 dolarlık direnç seviyesini kırmaya çalışıyor. Eğer bu seviyeyi aşmayı başarırsa, yükseliş trendinin güçlenmesi bekleniyor. CRV için 0.57 dolarlık seviye, Şubat ayından bu yana önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu engelin aşılması durumunda, fiyatın 0.78 dolara kadar yükselme olasılığı bulunuyor. Ancak, eğer CRV 0.57 dolar seviyesini geçemez ve satış baskısı artarsa, kazançlarını koruyamayabilir. Böyle bir senaryoda, fiyat 0.39 dolar seviyesine kadar gerileyebilir ve yükseliş beklentisi geçersiz hale gelebilir.