Kripto Piyasalar CPI Verileriyle Toparlandı

Kripto piyasaları, açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerinin ardından toparlanma gösterdi. CPI’nin beklenen seviyelerle uyumlu gelmesi, Federal Rezerv’in para politikası ile ilgili kararlarında bir yumuşama sinyali verdi. Yatırımcılar, gelecek hafta yapılacak FOMC toplantısında faiz indirimine ilişkin beklentilerini artırdı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan Ağustos CPI verileri, yıllık enflasyon oranının yüzde 2,9 seviyesinde olduğunu ortaya koydu. Bu rakam, ekonomistlerin daha önceki tahminleriyle tam anlamıyla örtüşüyor. Polymarket üzerinden elde edilen tahminler, yatırımcıların Fed’in gelecek hafta faiz oranlarını düşürme ihtimalini yüzde 88 olarak değerlendirdiğini gösteriyor. CME FedWatch verileri ise, 50 baz puanlık büyük bir faiz indirim olasılığının azaldığını işaret ediyor.

KRİPTO YATIRIM FONLARINDA ARTIŞ

Kripto yatırım fonları, üçüncü günde de net giriş yaşamayı sürdürüyor. Blockhead’in kurucu ortağı Timothy Misir, spot Bitcoin ETF’lerine yönelik 757 milyon dolarlık net giriş olduğunu bildirdi. Ethereum fonlarına da 172 milyon dolarlık önemli bir yatırım akışı gerçekleşti. Teknik analize göre, Bitcoin’in 113K-114K dolar seviyelerinde işlem gördüğü gözlemleniyor. Analistler, bu seviyeyi “yükseliş kapısı” olarak nitelendiriyor. Misir, Bitcoin’in 113K dolar üzerinde günlük kapanış yapması durumunda 118K dolar hedefinin açılabileceğini belirtiyor.

DEĞERLİ GÖRÜŞLER

Goldman Sachs CEO’su David Solomon gibi alanında deneyimli isimler, Fed’in faiz indirimine gideceği yönünde düşüncelerini paylaşıyor. Böyle bir gelişme, genellikle Bitcoin ve diğer riskli varlıklar için bir yükseliş ivmesi sağlıyor. Wincent’ın kıdemli direktörü Paul Howard da benzer görüşleri destekliyor ve piyasaların, 2026’nın ilk çeyreğinden önce üç faiz indirimi fiyatladığını ifade ediyor.