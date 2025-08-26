Kripto Piyasalarda Sert Düşüş Görüldü

KRİPTO PARA PİYASALARINDA SATIŞ DALGASI

Kripto para piyasaları, büyük bir satış wave ile sarsılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’daki konuşmasına bağlı olumlu hava hızla kayboluyor. Piyasa uzmanları, yatırımcıların sermaye rotasyonundan risk kaçınma moduna geçtiğini belirtiyor. Bitcoin (BTC), altı hafta sonra ilk kez 109.317 dolar seviyesine düşerek kritik 110.000 dolar barajını kaybetti. Bu durum, dünyanın en büyük kripto para biriminin, 9 Temmuz’dan bu yana görülen en düşük seviyede işlem görmesi olarak kayıtlara geçti. Piyasa dinamikleri üzerinde etkili olan en önemli nedenlerden biri, tek bir balina yatırımcısının 24.000 BTC tasfiye etmesi oldu. Bu işlem, yaklaşık 2,6 milyar dolar değerinde olup türev piyasalarında birçok likidasyonu tetikledi.

ETH VE ALTCOİN DURUMU

Ethereum (ETH), gerileyerek daha dramatik bir durum sergiliyor. Günün ilk saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın 4.900 dolardan işlem gören ETH, yüzde 7,4’lük keskin bir düşüşle 4.371 dolara düştü. Diğer popüler altcoinler de benzer şekilde büyük kayıplar yaşadı. XRP, yüzde 4,8 gerilemeyle 2,87 dolara, Solana (SOL) yüzde 9,85’lik düşüşle 187,7 dolara ve BNB de yüzde 4,25 gerileyerek 838 dolar seviyesinde kapandı. Uzmanlar, piyasalarda ortaya çıkan bu değişimin temel nedeninin makro ekonomik belirsizlikler olduğunu söylüyor.

MAKRO EKONOMİK BELİRSİZLİKLERİN ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed yetkilisi Lisa Cook’u görevden alma kararı, merkez bankasının siyasi bağımsızlığı konusunda söz konusu endişeleri artırıyor. Bu durum, piyasa genelinde 900 milyon doları aşan bir likidasyon dalgasının yaşanmasına zemin hazırladı. Presto Research’ten Rick Maeda, Bitcoin için kritik değerlendirmeler yaparken, 105.000 doların Haziran çıkış bölgesi olduğunu, 100.000 dolar seviyesinin ise hem psikolojik bir sınır hem de yoğun opsiyon kullanımı ile ilgili olduğunu belirtiyor.