Kripto Piyasalarda Sert Düşüş Oldu

KRİPTO PARA PİYASALARINDAKİ SERT DALGALANMA

Kripto para piyasaları, dün gece beklenmedik bir şekilde sert dalgalanmalar yaşadı. Hafta içinde 118 bin dolara kadar tırmanan Bitcoin, kısa bir süre içinde hızla değer kaybederek 110 bin 600 dolara düştü. Bu ani kayıplar, yatırımcılar arasında tedirginlik yarattı. Düşüş, altcoin piyasalarına da büyük oranda yansıdı.

BÜYÜK YATIRIMCILARIN ETKİSİ

Piyasa analistleri, bu dalgalanmaların “balina” olarak adlandırılan büyük yatırımcıların toplu satışlarından kaynaklandığını dile getiriyor. Zincirleme olarak gerçekleşen satış baskısının, küçük yatırımcılar üzerinde oluşturduğu panik etkisi, fiyatlardaki düşüşü daha da hızlandırıyor.

25 Ağustos sabahı 08.00 itibarıyla Bitcoin, 112 bin dolar seviyelerinde işlem görmekte. Analistler, 110 bin doların kritik destek seviyesi, 118 bin doların ise kuvvetli direnç konumunda olduğunu belirtiyor. Bu seviyelerin kırılması halinde piyasanın yönünün daha belirgin hale geleceği ifade ediliyor.