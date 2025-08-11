Kripto Piyasalarda Tartışmalar Yeniden Başladı

KRİPTO PARA PİYASALARINDA DÖNGÜSEL ROTASYON TARTIŞMALARI

Kripto para piyasalarında döngüsel rotasyona dair tartışmalar yeniden alevleniyor. Bitcoin savunucusu Samson Mow’un yapmış olduğu açıklamalar, altcoin yatırımcılarının stratejilerini sorguluyor. Mow’a göre, pek çok Ethereum sahibi aslında çoğu önemli miktarda Bitcoin’e sahip ve bu kullanıcılar, Bitcoin’lerini Ethereum’a çevirerek yapay bir yükseliş yaratıyor.

SAMSON MOW’UN AÇIKLAMALARI

Bitcoin benimseme firması Jan3’ün CEO’su Samson Mow, sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Ethereum sahiplerinin uzun vadeli stratejilerini sorgularken, “Çoğu ETH sahibinin çok fazla BTC’si var ve yeni anlatılar üzerinde şişirmek için o BTC’yi ETH’ye çeviriyorlar.” ifadelerini kullandı. Mow, Bitcoin maksimalisti olarak, Ether yeterince yükseldiğinde sahiplerinin ETH’lerini satacaklarını ve böylece yeni nesil zararına satış yapmak zorunda kalan yatırımcılar yaratacaklarını iddia etti. “Uzun vadede kimse ETH istemiyor.” şeklinde sert bir ifadede bulundu.

ETH/BTC ORANINDAKİ PERFORMANS

Ethereum’un tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşmasının “zorlu” olacağını belirten Mow, “O psikolojik seviyeye ne kadar yaklaşırsan, satma dürtüsü o kadar güçlü oluyor.” diyerek bunu ‘Yatırımcı Paradoksu’ olarak tanımladı. Bu arada, ETH/BTC oranı dikkat çekici bir performans sergiliyor. TradingView verilerine göre şu anda 0.036 olan bu oran, nisan ayındaki beş buçuk yıllık en düşük seviyesi olan 0.018’den bu yana iki katına çıktı.

YATIRIMCILARIN FARKLI GÖRÜŞLERİ

Yatırımcı Ted Pillows, kripto para piyasasında farklı bir bakış açısı sunarak, Ether’in yeni bir zirve fiyat seviyesine ulaşacağını ve mini bir alt sezonu tetikleyeceğini öngördü. Pillows, bu sürecin, sermayenin yaklaşık 140.000 dolara kadar Bitcoin’e geri dönmesini sağlayacağını, ardından da Ether ve diğer altcoinlere son bir rotasyonun izleneceğini belirtti.