Kripto Piyasalardaki Gerilim ETF İlgi Canlandırdı

Kripto para piyasalarında yaşanan gerilim, ETF’lere yönelik ilgiyi yeniden artırıyor. Piyasa uzmanları, bu canlanmanın spot ve vadeli işlem piyasaları arasındaki değişen dinamiklerden kaynaklandığını belirtiyor. Son günlerde CME baz getirisi yeniden yükselmeye başlaması, risk içeren varlıkların istikrara kavuştuklarını gösteriyor ve bu durum ETF girişlerini olumlu yönde etkiliyor. Spot Bitcoin (BTC) işlem gören fonların (ETF) ABD piyasasında önemli bir toparlanma yaşadığı gözlemleniyor. SoSoValue verilerine göre, Pazartesi günü 1,5 milyon ve Salı günü 76,4 milyon dolarlık net para girişi gerçekleşti. Bu gelişme, toplam 878 milyon dolarlık yedi günlük çıkış serisinin sona ermesinin ardından ortaya çıktı.

GÖZDE SPOT BİTCOİN ETF’LERİ

Net varlık açısından en büyük spot Bitcoin ETF’i olan BlackRock’ın IBIT ürünü, Salı günkü girişlerde 38,2 milyon dolarlık bir akışla öncü konumda yer aldı. Ayrıca Ark ve 21Shares’in ARKB’si 13,4 milyon dolar, Bitwise’ın BITB’si ise yaklaşık 11 milyon dolar giriş bildirdi. Grayscale Bitcoin Mini Trust ve Franklin Templeton’ın EZBC fonları da bu süreçte olumlu hareketler kaydetti. Presto Research’ün araştırma başkanı Peter Chung, “ETF akışlarının çoğu, baz ticareti tarafından yönlendiriliyor. Son birkaç günde, risk içeren varlıklar istikrar kazanmaya başladıkça CME baz getirisi yeniden yükseldi” dedi. Chung, son dönem ETF girişlerinin spot ve vadeli işlem piyasası arasındaki değişen dinamiklerin bir sonucu olabileceğini ifade etti.

BİTCOİN’DE DALGALANMA

Bitcoin, Salı günü kısaca 86.000 dolar seviyesini aşmasına rağmen, son 24 saatte yüzde 2 düşerek 83.642 dolara geriledi. Dünyanın en büyük kripto para birimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikalarının tetiklediği geniş çaplı piyasa çöküşü boyunca geçen hafta sert bir değer kaybı yaşadı. 12 spot Bitcoin ETF’i genelinde toplam işlem hacmi Salı günü 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, Pazartesi’de 2,2 milyar dolar ve geçen Cuma da 3,5 milyar dolar seviyesindeydi. Diğer taraftan, spot Ethereum (ETH) ETF’leri olumsuz eğilimi kıramadı ve Salı günü bu ürünlerden 14,2 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu durum, negatif akışların altı güne uzandığını gösteriyor.