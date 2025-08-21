Kripto Piyasaları, Gizemli Balina İşlemleriyle Hareketlendi

KRİPTO PİYASALARINDA GİZEMLİ BALİNADAN HAREKETLİLİK

Kripto para piyasaları, yedi yıl boyunca sessiz kalan gizemli bir Bitcoin balinasının büyük işlemleriyle hareketlenmeye başladı. Bu balina, 113 milyon dolar değerinde Bitcoin satarak Ether yatırımlarını artırdı ve toplamda 240 milyon dolarlık spot Ether pozisyonu oluşturdu. Uzun süre pasif kalan bir Bitcoin balinası, piyasaya geri döndü ve dikkat çekici işlemler yaptı. Daha önce açtığı 295 milyon dolarlık Ether vadeli uzun pozisyonunun bir kısmını kapattıktan sonra yeni işlemlere yöneldi. Son işlemde, 1.000 Bitcoin, yani 113 milyon dolar değerindeki kripto varlık, merkeziyetsiz borsa Hyperliquid’e aktarıldı ve büyük bir kısmı satılarak spot Ether alımına dönüştürüldü. İşlemler sonrası balinanın portföyünde 55.700 adet spot Ether bulunuyor ve bu miktarın değeri 240 milyon doların üzerinde. Ayrıca, 300 Bitcoin değerinde yaklaşık 34 milyon dolarlık varlık da Hyperliquid cüzdanında tutuyor.

BALİNA VE ONCHAIN ANALİZLERİ

Onchain analizlere göre, balinanın ana cüzdanında hâlâ 167 milyon dolar değerinde Bitcoin mevcut. Analistler, bu tutarın da yakın zamanda borsaya aktarılabileceğini öngörüyor. Piyasa gözlemcileri, yapılan işlemlerin olağanüstü bir hız ve zamanlama ile gerçekleştirildiğini vurguladı. Bir analist, “Ya güçlü bir içgörüye sahip ya da oldukça riskli bir kumar oynuyor. Uygulama ise aceleci ve dağınık görünüyor.” ifadesini kullandı. Balinanın yaptığı satışlar, Hyperliquid borsasında likidite sıkıntısı yaratmaya başladı. 76 milyon dolarlık ilk Bitcoin satışı, borsada yüzde 2’lik fiyat düşüşüne sebep oldu ve Bitcoin, diğer borsalara göre 30 baz puan indirimle işlem gördü. Bu durum, borsanın büyük hacimli emirleri karşılamakta yetersiz kaldığını ortaya koydu.

PİYASA GÖZLEMLERİ VE GELECEK PERSPEKTİFİ

Balinanın piyasalara geri dönüşü, Bitcoin’in kısa bir süreliğine 112.000 dolar seviyelerine düştüğü bir döneme denk geldi. Uzmanlar, bu gelişmenin, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı açıklamalar öncesinde piyasada artan gerginliğin bir göstergesi olduğunu düşünüyor. Dev yatırımcının Ether’e yönelmesinin kısa vadede piyasa trendlerini etkileyebileceği ifade ediliyor. Ancak, bu hareketlerin uzun vadeli bir stratejik plan mı yoksa yüksek riskli bir spekülasyon mu olduğu konusunda belirsizlik devam ediyor.