Kripto Piyasalarında Dalgalı Davranışlar Sürüyor

KRİPTO PİYASALARINDA DALGALANMA

Kripto para piyasaları son zamanlarda dalgalı bir seyir gösteriyor. Kurumsal yatırımcıların davranışları ise önemli göstergeler sunuyor. SoSoValue verilerine göre çarşamba günü ABD spot Bitcoin ETF’lerinden 169,9 milyon dolar değerinde net para çıkışı yaşandı. Bu durum, önceki iki günde gözlemlenen olumlu akışın tersine döndüğünü ortaya koyuyor. Fidelity’nin FBTC fonu 113,8 milyon dolar net çıkışla günü kapattı. Ayrıca Ark ve 21Shares’in birlikte oluşturduğu ARKB fonundan da 113,3 milyon dolar para kaçışı gerçekleşti. Bu iki ETF, çarşamba günü net çıkış kaydeden tek fonlar olarak dikkat çekiyor.

OLUMLU YÖNLER DE VAR

Tüm tablo bu olumsuz çıkışlarla sınırlı değil. BlackRock’ın IBIT fonu, net varlık bakımından en büyük spot Bitcoin ETF’i olarak 30,6 milyon dolar giriş çekti. Bitwise’ın BITB fonu da 12,8 milyon dolar pozitif akış kaydetti. Grayscale’in Bitcoin Mini Trust’ı, VanEck’in HODL fonu, Valkyrie’nin BRRR fonu ve Invesco’nun BTCO fonu da gün içerisinde para girişi olan diğer ETF’ler arasında yer aldı. Bu çıkışlar, önceki günlerde görülen olumlu akışı tersine çevirdi. Spot Bitcoin ETF’leri, pazartesi günü 1,5 milyon dolar ve salı günü 76,4 milyon dolar net giriş sağlamıştı.

TİCARET GERGİNLİĞİ ETKİSİ

Piyasada meydana gelen bu hareketler, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin etkileri altında şekilleniyor. Beyaz Saray’ın Çin ihracatına yüzde 245’e varan tarife önerisi, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Diğer yandan spot Ethereum ETF’leri de olumsuz trendine devam ediyor. Bu ürünlerden dünde 12 milyon dolar çıkış yaşanarak, negatif akış serisi yedinci ardışık güne ulaştı.