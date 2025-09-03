Kripto Piyasalarındaki Durgunluk Zamanında İzlemeler Önemli

KRİPTO PİYASALARINDA KURUMSAL HAMLELER

Kripto piyasalarının durgunluk döneminde büyük kurumsal adımları takip etmek, gelecekte yaşanacak trend değişikliklerine dair değerli bilgiler sağlayabiliyor. SharpLink Gaming’in gerçekleştirdiği son satın alma operasyonu, Ethereum’un 4.300 dolar seviyelerine düştüğü bir dönemde hayata geçti. Şirketin staking ödülleriyle büyüyen hazinesi, ayı piyasasında birikim stratejisinin başarılı bir örneği olarak öne çıkıyor.

BUYUK ETH SATIN ALIMI

ABD merkezli SharpLink Gaming (SBET), geçtiğimiz hafta ortalama 4.531 dolar fiyatla 39.008 ETH satın aldığını duyurdu. Bu satın alma ile şirketin toplam varlıkları yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde 837.230 ETH’ye ulaştı. Satın alma işlemi büyük oranda, şirketin 31 Ağustos’ta sona eren hafta içinde piyasalardan elde ettiği 46,6 milyon dolar net gelirle finanse edildi. Ortalama satın alma fiyatı, şirketin geçtiğimiz hafta ETH almak için yaklaşık 177 milyon dolar harcadığını gösteriyor.

STAKING ÖDÜLLERİNİN ARTMASI

SharpLink, 2 Haziran’da başlattığı Ethereum bazlı hazine stratejisiyle birlikte kümülatif staking ödüllerinin 2.318 ETH’ye ulaştığını açıkladı. Şirket ayrıca, henüz kullanılmayan 71,6 milyon dolardan fazla bir nakde sahip olduğunu belirtti. Şirketin dahili “ETH konsantrasyonu” Haziran’dan bu yana yaklaşık yüzde 97 artarak 3,94’e yükseldi. Bu metrik, nakit-dönüştürülmüş bazda ETH maruziyetinin nakit para oranını izliyor. Mevcut seviyelerde, tüm kullanılabilir nakit ETH’ye çevrilirse her bir dolar nakit için yaklaşık dört dolar ETH elde edileceği öngörülüyor.

YENİ ATAMALAR VE İLERLEYİŞ

Ethereum’un kurucu ortağı ve Consensys’in kurucusu Joseph Lubin, Consensys ve diğer yatırımcıların öncülük ettiği 425 milyon dolarlık özel yatırım turunun ardından Mayıs 2025’te SharpLink’in Başkanı olarak atandı. Bu son gelişme, SharpLink’i halka açık en büyük kurumsal Ethereum hazineleri arasında konumlandırıyor ve bu yaz yaşanan geniş bilanço trendinin bir parçası haline getiriyor. ETH odaklı dijital varlık hazineleri, ağustos başında yaklaşık 4 milyar dolardan ay sonuna kadar 12 milyar doları aşacak şekilde genişlemeyi sürdürüyor.