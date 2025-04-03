Kripto Piyasalarının Temel Döngüleri: Boğa ve Ayı

KRİPTO DÜNYASINDAKİ DALGALANMALAR

Kripto evreninde her şey aniden değişebiliyor. Tek bir tweet ya da yeni bir yasal düzenleme fiyatların hızla yükselmesine neden olabilirken, ticaret savaşları gibi beklenmedik gelişmeler de dakikalar içinde milyarlarca dolarlık kayıplara neden olabiliyor. Bu dalgalanmalar, kripto piyasalarının en temel iki döngüsünü tanımlayan boğa ve ayı piyasaları kavramlarını ortaya çıkarıyor. Bu trendlerin anlaşılması sadece alım satım yapacak en doğru zamanı bilmekle kalmayıp, aynı zamanda piyasada ayakta kalmanın da bir yolu oluyor. Boğa piyasası iyimserliği, risk almayı ve fiyat artışlarını teşvik ederken, ayı piyasası korku, panik satışları ve yatırımcı dayanıklılığını sınar.

BULL MARKET VE BEAR MARKET FARKLILIKLARI

Geleneksel hisse senedi piyasalarında boğa piyasası genellikle fiyatların uzun süre yükseldiği, aylar veya yıllar süren ve yüzde yirmi veya daha fazla değer kazancının görüldüğü dönemler olarak tanımlanır. Kripto para piyasalarında benzer prensipler geçerli olmakla birlikte, bazı temel farklılıklar bulunuyor. Kripto yatırımcıları, piyasa trendlerini anlamak ve döngüleri yönetebilmek için teknik analiz, makroekonomik faktörler ve zincir üstü veriler kullanıyor. Amberdata Araştırma Başkanı Mike Marshall, Decrypt’e yaptığı açıklamada, “20 Ocak 2025’te Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 108 bin 786 dolara ulaştı” ifadelerini kullandı. Bu yükseliş, ABD’de yeniden seçilen Başkan Donald Trump’ın, “Stratejik Bitcoin Rezervi” oluşturma vaadiyle kripto piyasaları için daha dostane bir yasal çerçeve oluşturacağı beklentisiyle tetiklendi.

Bazı analistler, bunun bir boğa piyasası hatta bir “süper döngü” – uzun süreli ekonomik büyüme ve yatırımcı iyimserliğiyle desteklenen istikrarlı bir yükseliş dönemi – olduğunu savunuyor. Ancak bu görüş, Bitcoin’in iki ay içinde yüzde otuz bir değer kaybederek 73 bin dolar seviyesine gerilemesiyle sorgulanmaya başlandı. CoinMarketCap Araştırma Başkanı Alice Liu, ETH Denver etkinliğinde Decrypt’e verdiği röportajda, Bitcoin fiyatındaki bu düşüşün ayı piyasasına geçiş anlamına gelmediğini vurguladı. Liu, likiditenin – bir varlığın fiyatı önemli ölçüde etkilemeden kolayca alınıp satılabilmesi – boğa ve ayı piyasalarını ayırt etmede kritik bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, piyasa şoklarına rağmen işlem hacminin yüksek kaldığını ifade eden Liu, çeşitli örnekler sundu.