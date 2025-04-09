Kripto Piyasası 2,30 Trilyon Dolar

KRİPTO PİYASASINDAKİ GERİLEME

Kripto para piyasasının toplam değeri, gün içerisinde 2,41 trilyon dolar seviyesinin altına inerek 2,37 trilyon dolara kadar düştü. Bu kayıpların temel nedeni, genel piyasa ortamındaki olumsuzluk olarak değerlendiriliyor. Eğer bu negatif atmosfer devam ederse, toplam piyasa değeri 2,30 trilyon dolara kadar gerileyebiliyor. Bu durum yatırımcılar açısından daha fazla kayıp anlamına geliyor. Diğer yandan, piyasa havası düzeldiği takdirde toplam değer yeniden 2,41 trilyon doları geçebilir. Bu, piyasanın 2,50 trilyon dolara doğru bir toparlanma sürecine girebileceğini gösteriyor.

BITCOIN’DE DEĞİŞİM ve POTANSİYEL DÜŞÜŞ

Bitcoin, bugün 75 bin dolar desteğinin altına düşerek son beş ayın en düşük seviyesine geriledi. Kısa süreli bir toparlanma ile 75.824 dolara çıksa da, düşüş trendi hâlâ devam ediyor. Eğer bu trend sürerse, Bitcoin önce 74 bin dolara, ardından 71.529 dolar seviyelerine kadar inebilir. Bu da yatırımcıların kayıplarını artırma potansiyeline sahip. Mevcut olumsuz görünümün geçersiz sayılabilmesi için Bitcoin’in 78.530 doların üzerine çıkıp bu seviyeyi destek hâline getirmesi gerekiyor. Bu gerçekleşirse, BTC yeniden 80 bin doların üzerine çıkabilir.

EOS FİYATINDA SERT DÜŞÜŞ

EOS fiyatı, yaklaşık yüzde 13 oranında gerileyerek 0,66 dolara kadar düştü. Bu sert düşüşle birlikte, EOS en kötü performans gösteren altcoin’lerden biri oldu. Yatırımcıların ilgisi zayıflarken, satış baskısı da artmış durumda. Bu durum, fiyatın kısa vadede daha da gerileyebileceğini gösteriyor. Eğer bu trend devam ederse, EOS’un bir sonraki hedefi 0,61 dolar olabiliyor. Ancak, eğer EOS 0,68 dolarlık direnci desteğe çevirebilirse, yukarı yönlü bir toparlanma başlayabilir. Bu senaryoda fiyatın 0,76 dolara kadar çıkması mümkün olur ve düşüş eğilimi geçersiz kalabilir.