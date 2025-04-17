Kripto Piyasası 2,61 Trilyon Dolar Desteğinde

KRİPTO PİYASASINDAKİ DEĞİŞİM VE GÖRÜNÜM

Kripto piyasasının toplam değeri şu anda 2,61 trilyon dolara ulaşmış durumda. Küresel finans piyasalarından beklenen olumlu sinyallerin gelmemesi, fiyatların zayıf bir seyir izlemesine yol açıyor. Ancak mevcut denge, yeni bir fiyat hareketine zemin oluşturabiliyor. Piyasa genel olarak hâlâ düşüş eğiliminde kalmasına rağmen, 2,61 trilyon dolarlık destek seviyesi kritik bir öneme sahip. Eğer bu seviye korunursa, piyasa değeri 2,67 trilyon dolarlık direnci aşabilir ve 2,74 trilyon dolara doğru bir yol açılabilir.

PİYASANIN RİSKLERİ VE DESTEK SEVİYELERİ

Diğer yandan, bu desteğin kırılması durumunda piyasa 2,50 trilyon dolara gerileme riski taşıyor. Bu, mevcut kayıpların derinleşmesine ve piyasalarda paniğin artmasına neden olabilir. Bitcoin şu an 84 bin dolar civarında işlem görüyor ve 85 bin dolarlık direnci aşmakta güçlük çekiyor. Hareketsiz bir seyir izleyen fiyatlar, ne güçlü bir yükseliş ne de keskin bir düşüşe işaret ediyor. Piyasa bu durumda yönsüz ve temkinli bir şekilde izleniyor. Teknik analizde kullanılan Bollinger Bantları’nın daralması ise yakında büyük bir fiyat hareketinin olabileceğine işaret ediyor.

Eğer yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşirse, Bitcoin 85 bin doları geçerek 87 bin dolara doğru ilerleyebilir. Ancak düşüş yönlü bir kırılma olursa, fiyat 82.619 dolar seviyesinin altına inebilir. Bu durumda Bitcoin’in 80 bin doların altına düşerek 78.481 dolardaki desteğe kadar çekilmesi söz konusu. Bu senaryo, yükseliş beklentilerini geçersiz kılacak ve piyasanın zayıf görünümünü sürdüreceğini gösteriyor.

MOVE adlı altcoin, 0,234 dolarla tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Şu an 0,240 dolardan işlem gören MOVE, son 24 saatte yüzde 13 değer kaybetti. Süregelen satış baskısı nedeniyle yatırımcılar temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Piyasa genelindeki olumsuz hava devam ederse, MOVE’un fiyatı 0,200 dolara kadar gerileyebilir ve yeni bir dip oluşturabilir. Bu durum, yatırımcı güvenini daha da sarsabilir. Ancak bu karamsar tabloyu tersine çevirecek tek senaryo, MOVE’un yeniden 0,307 dolardaki dirence yaklaşarak bu seviyeyi desteğe çevirmesi olur. Böyle bir kırılım gerçekleşirse, fiyat 0,374 dolara kadar toparlanabilir ve bu altcoin için güçlü bir toparlanma sinyali taşıyabilir.