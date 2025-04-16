Kripto Piyasası 2 Trilyon 600 Milyar Dolar

KÜRESEL FİNANS PİYASALARINDAKİ BELİRSİZLİKLER

Kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte 31 milyar dolar azalarak 2 trilyon 600 milyar dolar seviyesinin altına düştü. Bu gerileme, küresel finans piyasalarındaki belirsizlikler ile yatırımcıların temkinli tutumunu ortaya koyuyor. Şu an hacim düşükken alım sinyalleri de zayıf. Boğaların hedefi hâlâ 2 trilyon 740 milyar dolar seviyesi. Ancak bu seviyeye ulaşmak için önce 2 trilyon 610 milyar doların korunması gerekiyor. Bu destek sağlanamazsa piyasa daha fazla düşebilir ve toparlanma süreci uzayabilir. Aksi takdirde, piyasa değeri 2 trilyon 500 milyar dolara kadar inebilir, bu da düşüş trendinin derinleştiğine işaret eder.

BITCOIN FİYATINDAKİ HAREKETLER

Bitcoin fiyatı büyük bir değişim yaşamasa da 85 bin dolar direncini aşmayı başaramadı. Bu seviyenin kalıcı bir destek hâline gelmesi, yükselişin devamı açısından önemli. Aksi durumda, fiyatın yatay kalması ya da daha da düşmesi mümkün. Mevcut görünüm, fiyatın 82 bin 600 dolara doğru geri çekilebileceğini gösteriyor. Eğer bu destek de kırılırsa, Bitcoin 80 bin dolara kadar düşebilir. Böyle bir senaryo panik satışlarını tetikleyebilir. Öte yandan, 85 bin doların aşılması ve kalıcı hâle gelmesi durumunda, 86 bin 800 doların da kırılmasıyla birlikte Bitcoin’in 89 bin 800 dolara doğru güçlü bir hamle yapması mümkün. Bu durum, düşüş senaryosunu geçersiz kılarak piyasa güvenini yeniden artırabilir.

PI NETWORK DEĞER KAYBI

Pi Network, son 24 saatte yüzde 16 değer kaybederek 0,61 dolara geriledi. Şu an bu seviyenin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ancak destek kırılacağı durumda, düşüş derinleşebilir. 0,61 doların altına inilirse, bir sonraki destek 0,51 dolar. Bu seviye de korunamazsa, Pi fiyatı 0,40 dolara kadar inebilir. Bu durum, hem yatırımcı moralini bozar hem de satış baskısını artırır. Öte yandan, 0,61 dolar seviyesi yeniden güçlü bir destek hâline gelir ise, fiyat 0,70 doları ve ardından 0,87 doları hedefleyebilir. Bu da düşüş beklentisini ortadan kaldırarak daha iyimser bir tablo çizebilir.