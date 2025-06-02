Kripto Piyasası Dalgalı Günler Geçirdi. Bitcoin İstikrar Arıyor, Teknik Göstergeler Zayıf. Kurumsal İlgi Artıyor, Altcoinler Etkileniyor. BTC Hâkimiyeti Zirveye Yaklaşıyor, Analistler Uyarıyor. İki Senaryo Bekleniyor, Fiyat Hedefleri Belirsiz

PİYASALARDA BİTCOİN İSTİKRAR ARAYIŞI

Kripto para piyasalarında yaşanan dalgalanmalı dönemlerin ardından Bitcoin, istikrar arayışına yöneliyor. BTC Markets analisti Rachael Lucas, mevcut fiyat seviyesinin hem psikolojik hem de teknik açıdan önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyor. Teknik göstergeler olan RSI ve MACD, boğa momentumunun zayıflamakta olduğunu gösteriyor. Ancak uzun vadeli görünüm hâlâ iyimser durumda. Kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, Bitcoin’i geleneksel finansal piyasalara daha yakın hale getiriyor. Bu durum altcoin piyasasında olumsuz etkiler yaratıyor.

KURUMSAL YATIRIMCILARIN ETKİSİ

Presto Research araştırma analisti Min Jung, son talep dinamiklerinin büyük ölçüde kurumsal şirketler tarafından belirlendiğini vurguluyor. Bu trend sonucunda büyük altcoinler düşük performans gösterirken, Bitcoin’in hâkimiyeti döngü zirvesine yaklaşmakta. Lucas, Bitcoin’in yalnızca “dijital altın” olarak değil, çeşitlendirilmiş makro portföylerde stratejik bir hedge aracı haline geldiğini belirtiyor. Bu değişim, Bitcoin’i geleneksel finansal piyasalara daha yakınlaştırıyor. Aynı zamanda varlık, ekonomik veriler, merkez bankası yorumları ve jeopolitik risklere karşı daha duyarlı hâle geliyor.

Analistler, Bitcoin’in önümüzdeki günlerde iki olası senaryoyla karşılaşabileceğini iletiyor. Eğer Bitcoin, 103.000 ila 105.000 dolar aralığı üzerinde kalmayı başarırsa, 115.000 dolara doğru yeni bir yükseliş için zemin bulabilir. Ancak, 103.000 doların altına bir kırılma, daha derin bir düzeltmenin önünü açabilir ve fiyat hedefleri 93.000 ila 97.000 dolar aralığına düşebilir.