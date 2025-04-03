Kripto Piyasası Değeri Azaldı: Trump Etkisi

Son 24 saat içinde toplam kripto piyasa değeri 64 milyar dolar azalarak 2.64 trilyon dolara geriledi. Trump’ın Kurtuluş Günü tarifeleriyle oluşan olumsuz hava, bu düşüşün zamanlamasıyla örtüşüyor ve piyasada genel bir negatif atmosfer yaratıyor. Yeni vergilerin kripto varlıkları ve piyasa istikrarı üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu gözlemleniyor. Bununla birlikte, toplam piyasa değeri kritik 2.61 trilyon dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başarıyor. Ancak, eğer düşüş trendi devam ederse, piyasada bir sonraki destek noktası olan 2.50 trilyon dolara ulaşması olabiliyor. Süregelen satış baskısı kripto piyasasında daha fazla kayba yol açma potansiyeline sahip.

DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

Piyasa koşullarının iyileşmesi durumunda, toplam piyasa değeri 2.74 trilyon doların üzerine çıkma fırsatı bulabilir. Bu, büyüme ve istikrar açısından olumlu bir gösterge sayılabilir. Bitcoin, 82.503 dolar destek seviyesinin üzerine kalarak nispeten istikrarlı ilerliyor. Gün içerisinde 89 bin dolara yaklaşmasına rağmen bu seviyeyi geçemedi. Piyasanın belirsizliği, fiyatın dar bir bantta kalmasına neden oluyor ve Bitcoin, genel piyasa koşullarından net bir yön belirlemek için bekliyor. Şu anki en muhtemel senaryo, Bitcoin’in 86.822 dolar seviyesinin altında konsolidasyona devam etmesi.

DESTEK SEVİYELERİ

Eğer 82.503 dolar desteği aşılırsa, fiyatın 80 bin dolara kadar düşmesi gündeme gelebiliyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) hala düşüş bölgesinde olduğundan, olumsuz bir senaryoyu destekliyor. Ancak Bitcoin, 85 bin doları yeni destek seviyesi haline getirebilirse, fiyat yeniden yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. Böyle bir durumda 86.822 doların aşılması ve 89.800 dolara kadar bir yükseliş yaşanması, piyasanın yeniden yükseliş trendine girdiğini gösterebilir.

TRUMP TOKEN’DA DEĞER KAYBI

TRUMP tokenı ise yüzde 10 değer kaybederek 9.33 dolara kadar geriledi. Gün içindeki en düşük seviyesi 8.97 dolar oldu ve bu, son üç ayın en düşük seviyesini temsil ediyor. Piyasadaki son gelişmeler ve özellikle Kurtuluş Günü tarifelerine yönelik tepkiler, yatırımcıların bu varlıktan çekilmesine neden oldu. Yeni tarifelere karşı olumsuz tepki gösteren TRUMP destekçileri, tokenın değer kaybetmesine yol açtı. Yatırımcı duyarlılığı zayıflayınca birçok kişi fonlarını geri çekti ve bu da düşüşü arttırdı. Eğer bu trend devam ederse, TRUMP önümüzdeki günlerde 8 dolar destek seviyesine kadar gerileyebilir. Mevcut düşüş trendinin tersine dönmesi için TRUMP tokenının, 10.29 dolar seviyesini yeniden destek haline getirmesi gerekiyor. Eğer fiyat bu seviyenin üzerine çıkar ve 12.57 dolara ulaşırsa, piyasa duyarlılığı toparlanarak düşüş senaryosu geçersiz hale gelebilir.