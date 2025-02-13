Kripto Piyasası Düşüşte: Bitcoin Değer Kaybediyor

BYBIT TR’DEN GÜNLÜK KRİPTO PARA HABERLERİ

Bybit TR’nin yayımladığı Günlük Kripto Para Haber Bülteni, günün önemli gelişmelerine ve detaylarına yer veriyor. Bybit TR Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, kripto piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirirken, “Kripto piyasasındaki son gelişmeler, piyasa dinamiklerinin hem yatırımcı duyarlılığı hem de düzenleyici gelişmelerle şekillendiğini gösteriyor. Son düşüş trendi, yüksek kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesiyle derinleşirken, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerindeki giriş ve çıkışlar kurumsal ilginin yönünü belirlemeye devam ediyor. Öte yandan SEC’in Solana ETF başvurularını incelemeye alması ve Hong Kong’un kripto varlıkları finansal yeterlilik kapsamında kabul etmesi, piyasanın olgunlaşmasına katkı sağlayacak adımlar arasında yer alıyor. ABD’deki düzenleyici değişimlerin kripto türev piyasalarına etkisi ise dikkatle takip edilmeli.”

KRİPTO PİYASASINDA DÜŞÜŞ SEYRİ DEVAM EDİYOR

Küresel kripto piyasası düşüş eğilimini sürdürüyor. Son 24 saatte yüzde 4,5 oranında gerileyen toplam piyasa değeri 3 trilyon 267 milyar dolara indi. Dün 1 trilyon 432 milyar dolara ulaşan altcoin piyasa değeri ise bugün 1 trilyon 316 milyar dolara kadar geriledi. Son 24 saatte 120 binden fazla yatırımcı tasfiye edilirken, toplam tasfiye miktarı 225 milyon dolara ulaştı. Bu tasfiyelerin 172,91 milyon dolarlık kısmı uzun (long) pozisyonlardan, 52,23 milyon dolarlık kısmı ise kısa (short) pozisyonlardan geldi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yüzde 2,6 değer kaybederek 95 bin 770 dolara düşerken, Ethereum (ETH) yüzde 3,8 gerilemeyle 2 bin 605 dolara indi. XRP yüzde 4’lük kayıpla 2,40 dolara, Solana (SOL) ise yüzde 4,7 düşüşle 194,94 dolara geriledi. Öte yandan, Bitcoin ETF’lerinden 56,75 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, Ethereum ETF’lerine 12,57 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TRUMP, CFTC BAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTERİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, a16z Crypto’nun Politika Başkanı Brian Quintenz’i Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanlığına aday gösterecek. Bloomberg’in haberine göre, Quintenz’in atanması halinde kripto türev piyasalarına yönelik daha net düzenlemeler getirilmesi bekleniyor. Brian Quintenz, hem Trump hem de Biden yönetimleri döneminde CFTC komiseri olarak görev yaptı. Bu dönemde, Bitcoin ve Ethereum vadeli işlem sözleşmelerinin piyasaya sürülmesini denetleyerek, bu ürünlerin tam anlamıyla düzenlenen ilk finansal araçlar olmasını sağladı. Kripto ve blok zinciri ekosisteminde inovasyonu teşvik eden ancak yatırımcıları da koruyan açık ve destekleyici düzenlemeler savundu. a16z’deki görevi boyunca, dijital varlıklara yönelik düzenleyici netlik sağlama odaklı kripto politikaları ve yatırım stratejileri üzerinde çalışmalar sürdürdü. Quintenz’in atanmasının onaylanması halinde, uzun süredir ABD’li düzenleyiciler için gri bir alan olarak görülen kripto türev piyasalarına yönelik daha fazla netlik sağlanabilir. Yeni düzenlemelerle kurumsal yatırımcıların kripto piyasalarına daha kolay erişim elde etmesi sağlanabilir.

SEC, SOLANA ETF BAŞVURULARINI KABUL ETTİ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), aralarında 21Shares, Bitwise, Canary ve VanEck gibi önemli varlık yönetim şirketlerinin bulunduğu firmaların spot Solana ETF başvurularını resmen kabul etti. Cboe BZX Borsası üzerinden sunulan bu başvurular, Solana’ya doğrudan bağlı hisse senetlerinin listeleme ve alım satımını öngörüyor. SEC’in bu başvuruları kabul etmesi, düzenleyici süreçte önemli bir adımı temsil ediyor ve halkın yorum yapabileceği inceleme sürecini başlatıyor. Bu gelişme, Bitcoin ve Ethereum dışındaki dijital varlıklara dayalı finansal ürünler sunma eğilimindeki varlık yöneticilerinin artan ilgisini yansıtıyor. Onaylanması halinde, bu ETF’ler kurumsal yatırımcılar başta olmak üzere geniş bir kesimin düzenlenmiş yöntemlerle Solana yatırımı yapmasına olanak sağlıyor. Ancak, onay süreci belirsizliğini koruyor. SEC, şimdiye kadar piyasa manipülasyonu, likidite ve saklama konularındaki endişeler nedeniyle spot kripto para ETF’lerine temkinli yaklaşmıştı. Bu başvuruların kabul edilmesi, onayın yakında geleceği anlamına gelmezken, SEC’in bu teklifleri değerlendirmeye aldığını gösteriyor. Kripto topluluğu, SEC’in bu süreci nasıl yöneteceğini dikkatle takip ediyor. Spot Solana ETF’sinin onaylanması, gelecekteki kripto para tabanlı finansal ürünler için önemli bir emsal teşkil edebilir.

HONG KONG, KRİPTOYATIRIMCILARA YEŞİL IŞIK YAKTI

Hong Kong, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi kripto paraların, Yeni Sermaye Yatırımcı Girişi Programı kapsamında başvuru yapan yatırımcılar için varlık kanıtı olarak kullanılmasına resmi olarak izin verdi. Bu gelişme, Hong Kong’da oturum almak isteyen kripto yatırımcıları için önemli bir dönem olarak değerlendiriliyor. Kripto para sektöründe önemli bir merkez olmayı hedefleyen Hong Kong, düzenleyici denetimleri sıkı tutmaya devam ederken, yatırımcılar için cazip fırsatlar sağlıyor. Ocak ayı itibarıyla programa 750’den fazla başvuru yapıldığı ifade ediliyor. CoinDesk’in haberine göre, Hong Kong merkezli bir muhasebeci, Bitcoin ve Ethereum’un yatırımcı vizesi başvurularında varlık kanıtı olarak kabul edildiğini duyurdu. Bu adım, Hong Kong’a taşınmak isteyen kripto yatırımcılarına büyük bir esneklik sağlıyor. Kripto paraların varlık kanıtı olarak kabul edilmesi, dijital varlıkları tanıma konusunda cesur bir yaklaşım sergilerken düzenleyici standartları da koruma hedefine hizmet ediyor. Şehirde, Sanal Varlık Ticaret Platformları olarak adlandırılan dokuz lisanslı kripto borsası bulunuyor. Yatırımcı vizesine başvurmak isteyen kişilerin, en az 30 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 3,8 milyon ABD doları) değerinde net varlığa sahip olmasını kanıtlaması gerekiyor. Varlık türleri konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmadığı için kripto varlıklar da bu hesaplamaya dahil ediliyor. Ancak, başvuru sahiplerinin varlıklarının değerini gösteren bir rapor hazırlatması ve bu raporun yeminli bir mali müşavir tarafından onaylaması şartı bulunuyor.

STORY PROTOCOL 13 ŞUBAT’TA MAINNET LANSMANINI GERÇEKLEŞTİRECEK

Web3 tabanlı fikri mülkiyet (IP) odaklı bir girişim olan Story Protocol, 13 Şubat’ta ana ağını (mainnet) ve yerel token’ı IP’yi resmi olarak başlatacağını açıkladı. Mainnet’in devreye girmesiyle birlikte içerik üreticileri için dijital varlıklarını koruma, gelir elde etme ve iş yapma imkanı sunan merkeziyetsiz bir platform sağlanacak. Story Protocol’ün yerel token’ı IP, kripto ekosisteminin önde gelen borsalarında listelenecek. Lansmanın ardından başlayacak ilk staking süreci “Singularity” adıyla yürütülecek ve staking ödülleri 2 Mart’ta dağıtılacak. Toplam arzı 1 milyar token ile sınırlı olan IP, içerik üreticilerine dijital varlıklarını kaydedebileceği, kullanım şartlarını belirleyebileceği, otomatik lisanslama yapabileceği ve gelir paylaşımı sağlayabileceği açık bir piyasa oluşturmayı hedefliyor. İşlem ücretleri kripto para birimleriyle ödenecek olan platformda, kullanıcılar kazançlarını yerel para birimleriyle alabilecekler. Story Protocol, Andréessen Horowitz, Polychain