Kripto Piyasası Gümrük Vergisi Ertelemesiyle Toparlandı

BITCOIN VE ETHEREUM ETF’LERİNDE BÜYÜK ÇIKIŞLAR

Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde önemli çıkışlar gözlemleniyor. Bybit TR’nin hazırladığı Günlük Kripto Para Haber Bülteni’nde günün öne çıkan gelişmeleri ve detayları paylaşılıyor. Bybit TR Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, kripto piyasasındaki son durumları değerlendiriyor ve “Kripto para piyasalarındaki son gelişmeler, özellikle düzenleyici adımlar ve yatırımcı güveni açısından dikkat çekici” diyor. Akçın, gümrük vergisi ertelemesi ve SEC’in soruşturma yetkilerine dair değişikliklerin piyasa üzerinde olumlu etkiler yarattığını, ayrıca DeFi ve altcoin piyasalarındaki yükselişlerin dikkat çektiğini vurguluyor.

KRİPTO PARA PİYASASI GÜMRÜK VERGİSİ ERTELEMESİYLE TOPARLANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika ile yürüttüğü müzakereler sırasında bu ülkelere yönelik önerilen gümrük tarifelerini geçici olarak askıya almayı kabul etti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 3 Şubat’ta, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından “yüzde 25’lik gümrük vergilerinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını” açıkladı. Bu gelişmeler kripto para piyasasında toparlanmayı sağladı. Son 24 saatte toplam küresel kripto piyasa değeri yüzde 8,2 yükselerek 3 trilyon 469 milyar dolara ulaştı. DeFi piyasa değeri dün 101 milyar dolara gerilemesine rağmen bugün 105 milyar doların üzerine çıktı. Altcoin piyasası da 1 trilyon 314 milyar dolardan 1 trilyon 386 milyar dolara yükseldi.

RAYDIUM, OCAK AYINDA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Solana tabanlı merkeziyetsiz borsa (DEX) Raydium, ocak ayında tüm DEX hacminin yüzde 27,1’ini oluşturarak lider konuma yükseldi. Bu oran, aralık ayındaki yüzde 18,8’lik pazar payına kıyasla önemli bir artış gösterdi. Ethereum tabanlı DEX lideri Uniswap ise pazar payında düşüş yaşadı. Uniswap’in aralık ayında yüzde 34,5 olan payı, ocak ayında yüzde 22’ye geriledi. Raydium’un bu başarısında, yüksek işlem hacmine ulaşan memecoin’lerin ticaretindeki artışın önemli bir etkisi olduğu ifade ediliyor.

MICROSTRATEGY BİTCOİN ALIMINA ARA VERDİ

MicroStrategy, üç aylık kesintisiz Bitcoin alımlarına ilk kez ara verdi. Şirket kurucusu Michael Saylor, X platformundaki açıklamasında, “Geçen hafta herhangi bir Bitcoin satın almadık” ifadelerini kullandı. Bu karar piyasa koşulları nedeniyle alımlara ara verildiğine dair spekülasyonlara yol açtı. MicroStrategy’nin toplam 471 bin 107 BTC’ye sahip olduğu belirtildi.

HINDISTAN’DAN AĞIR VERGİ CEZALARI

Hindistan hükümeti, beyan edilmeyen kripto kazançlarına yönelik yüzde 70’e varan cezalar uygulanacağını duyurdu. Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman tarafından yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin Gelir Vergisi Kanunu’nun 158B maddesinde yapılan bir değişiklikle yürürlüğe girdiği ifade edildi. Bu yeni kurallar, kripto varlıkların geleneksel varlıklarla aynı kategoride değerlendirileceğine işaret ediyor.

SEC’DE SORUŞTURMA YETKİSİ KISITLANDI

Reuters kaynaklarına göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) uygulama ekibi artık resmi soruşturma başlatmadan önce liderlikten onay almak zorunda olacak. Bu değişiklik, yeni lider Mark Uyeda döneminde hayata geçirildi. Eleştirmenler, bu adımın SEC personelinin bağımsızlığını kısıtlayabileceğini savunurken, destekleyenler bireyleri haksız soruşturmalardan koruyacağını belirtiyor.

WORLD LIBERTY FINANCIAL KRİPTO TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Arkham Intelligence verilerine göre, Trump ailesiyle bağlantılı DeFi protokolü World Liberty Financial, 350 milyon dolardan fazla değerinde kripto para transferi gerçekleştirdi. Şirket, fonların hazine yönetimi kapsamında tekrar tahsis edildiğini ve herhangi bir satış yapılmadığını ifade etti. World Liberty Financial’in toplam varlıkları, süreç içerisinde 400 milyon dolardan yaklaşık 33 milyon dolara kadar geriledi.